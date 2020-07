Mladík jazdil autom zo strany na stranu, polícii sa priznal k užívaniu drog

Dezorientovaný na volantom

Môže ísť na tri roky za mreže

26.7.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti obvodného oddelenia z Púchova zadržali na ceste I/61 v smere od Považskej Bystrice na Belušu vodiča jazdiaceho pravdepodobne pod vplyvom drog. Na svojom profile na sociálnej sieti o tom informuje Polícia - Trenčiansky kraj.Vozidlo podľa informácii polície vodič nedokázal udržať vo svojom jazdnom pruhu a jazdil zo strany na stranu. Podľa policajtov 22-ročný vodič pôsobil utlmene, bol dezorientovaný a nereagoval na otázky policajtov. Dychová skúška však bola u neho negatívna.„Mladý vodič súhlasil s lekárskym vyšetrením a odberom biologického materiálu na zistenie prítomnosti omamných látok a zároveň policajtom uviedol, že si dal na obed tabletku extázy a deň pred tým pervitín. Taktiež mal uviesť, že je užívateľ drog,“ priblížili policajti.Tým neskôr po zákonnom poučení vydal vrecúško s tabletkami oranžovej farby, ktoré mal so sebou. Materiál policajti zaistili a zaslali na expertízne skúmanie do Kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru.Púchovskí policajti začali trestné stíhanie, a to vo veci prečinu „nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi“. Mladíkovi hrozí v prípade vznesenia obvinenia a preukázania viny trojročné väzenie.