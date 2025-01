Slovensko začalo prijímať opatrenia proti hrozbe prevratu, minister Kaliňák prehovoril aj o podozreniach zo subvenčných podvodov

Vojenské spravodajstvo potvrdilo niektoré získané informácie

Budú aj preventívne opatrenia

24.1.2025 (SITA.sk) - Štát začal okamžite vykonávať potrebné opatrenia v súvislosti s hrozbou možného rozvratu ústavného zriadenia na Slovensku, pričom postupne začnú prichádzať jednotlivé kroky orgánov činných v trestnom konaní. Po dnešnom rokovaní mimoriadneho výboru parlamentu na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva to povedal minister obrany Robert Kaliňák „Informácia, ktorá zaznela (na zasadnutí Bezpečnostnej rady SR, pozn. SITA) je, že sa zistili prepojenia, konkrétne finančné toky medzi osobami a organizovanou skupinou, ktorá bola medzičasom na Slovensku," povedal minister s tým, že príslušné orgány v tejto veci konajú.Pokiaľ bude podľa Kaliňáka vykonaný nejaký zaujímavý úkon, médiá sa to určite dozvedia. Aj Policajný zbor , aj Slovenská informačná služba pritom podľa šéfa rezortu obrany robia všetky úkony, ktoré sú potrebné na to, aby nedošlo k ohrozeniu verejného poriadku.Vojenské spravodajstvo podľa Kaliňáka v tejto súvislosti overilo a potvrdilo niektoré získané informácie. „Niektoré sú priamo od spojencov. Niektoré krajiny zastavili finančnú pomoc, pretože sú tam podozrenia zo subvenčných podvodov a z prania špinavých peňazí," zdôraznil Kaliňak. Zneužitie finančných prostriedkov je pritom podľa neho „dosť preukázateľné".„Lebo keď si raz požičiate alebo dostanete grant na nákup plienok, nemali by ste ich minúť na nákup elektrických káblov. Preto aj niektoré západné krajiny a naši spojenci stiahli z niektorých krajín svoju pomoc, pretože ich prostriedky boli zneužívané na iný účel ako bol deklarovaný pri poskytnutí tejto pomoci," doplnil Kaliňák s tým, že takéto prípady subvenčných podvodov alebo prania špinavých peňazí budú určite predmetom vyšetrovania.„Určite polícia bude robiť aj preventívne opatrenia, ktoré budú znamenať zamedzenie vstupu niektorých osôb na územie SR," dodal minister obrany.Slovenská opozícia je podľa premiéra Roberta Fica napojená na štruktúru ľudí zo zahraničia, ktorá sa aktívne podieľala na udalostiach na Ukrajine a v Gruzínsku, a na Slovensku má za cieľ zneužiť občianske protesty na rozvrat ústavného zriadenia. Uviedol to po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR vo štvrtok 23. januára, na ktorom boli prezentované informácie spravodajských služieb. Prezentované informácie podľa Fica obsahovali konkrétne mená, mená organizácií alebo konkrétne finančné toky.