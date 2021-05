Zlatana Ibrahimoviča nahradil v tíme „Blaagult“ na ME vo futbale syn inej švédskej legendy

Desať gólov v ruskej lige

brankári (3): Robin Olsen, Kristoffer Nordfeldt, Karl-Johan Johnsson

obrancovia (9): Mikael Lustig, Emil Krafth, Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Marcus Danielson, Pontus Jansson, Filip Helander, Ludwig Augustinsson, Martin Olsson

stredopoliari (10): Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Victor Claesson, Sebastian Larsson, Ken Sema, Jens Cajuste, Emil Forsberg, Dejan Kulusevski, Gustav Svensson, Mattias Svanberg

útočníci (4): Alexander Isak, Marcus Berg, Robin Quaison, Jordan Larsson



19.5.2021 (Webnoviny.sk) - Už niekoľko dní je známe, že Zlatan Ibrahimovič pre zranenie nebude súčasťou švédskej reprezentácie na tohtoročných majstrovstvách Európy vo futbale. Ešte zaujímavejšie však vyznieva informácia, že jeho miesto v 26-člennom výbere trénera Janneho Anderssona zaujal Jordan Larsson.Ide o syna inej legendy švédskeho futbalu Henrika Larssona, ktorý v rokoch 1993 - 2009 v 106 zápasoch v národnom tíme nastrieľal 37 gólov a na konte má aj bronz z MS 1994.Švédi budú druhým z tria súperov Slovákov v základenej E-skupine na majstrovstvách Európy.Dvadsaťtriročný Jordan Larsson v aktuálnej sezóne nastrieľal v drese Spartaka Moskva v najvyššej ruskej súťaži 10 gólov v 20 zápasoch.Spolu s 21-ročným Jensom Cajustem a 22-ročným Mattiasom Svanbergom budú predstaviteľmi mladšej generácie švédskeho futbalu na záverečnom turnaji ME."Jens a Mattias rastú na solídnych a fyzicky silných stredopoliarov. Jordan je zasa šikovný a rýchlonohý útočník, ktorý už ukázal, že vie strieľať góly," skonštatoval tréner Janne Andersson na webe Švédskej futbalovej asociácie.Najznámejšími menami vo švédskom výbere pre ME 2021 sú brankár Robin Olsen z FC Everton, obrancovia Victor Nilsson Lindelöf z Manchestru United a Emil Krafth z Newcastle United, stredopoliari Emil Forsberg z RB Lipsko a Dejan Kulusevski z Juventusu Turín a tiež útočníci Alexander Isak z Realu Sociedad a Marcus Berg z FK Krasnodar.Najstarším hráčom pri absencii Ibrahimoviča bude 36-ročný stopér Helsingborgs IF Andreas Granqvist. Kapitán švédskeho tímu reprezentuje od roku 2006 a na konte má 88 zápasov v drese "Blaagult", čiže modro-žltých."Potrebujeme jeho pozitívnu energiu, skúsenosti a múdrosť. Aj keď už toho možno veľa neodohrá, v šatni bude veľmi dôležitý," vysvetlil Andersson.Švédi majú v pláne dva prípravné zápasy v domácom prostredí pred odchodom na ME do Petrohradu. Prvý odohrajú 29. mája proti Fínom a druhý 5. júna proti Arménom. Dejiskom oboch bude Friends Arena v Štokholme.Súboj Slovensko - Švédsko sa bude hrať 18. júna na Štadióne Krestovskij v Petrohrade.