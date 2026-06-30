|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Melánia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. júna 2026
Tuchel pred vyraďovacou časťou vyzdvihol prínos Bellinghama a Kanea
Angličanov čaká na MS náročná cesta, prvou prekážkou je africký tím DR Kongo. Futbalisti Harry Kane a Jude Bellingham vyčarili kúzlo, ktoré pomohlo reprezentácii Anglicka postúpiť do vyraďovacej ...
Zdieľať
30.6.2026 (SITA.sk) - Angličanov čaká na MS náročná cesta, prvou prekážkou je africký tím DR Kongo.
Futbalisti Harry Kane a Jude Bellingham vyčarili kúzlo, ktoré pomohlo reprezentácii Anglicka postúpiť do vyraďovacej časti majstrovstiev sveta v Severnej Amerike, no otázky o rovnováhe v zostave Thomasa Tuchela stále pretrvávajú. Albion v vyzve africký výber DR Kongo v zápase, ktorý by mal byť prvým z piatich na ceste k víťazstvu na šampionáte.
Angličania sú favoriti stretnutia v Atlante, no pred nimi je náročná cesta až do finále, ktorá môže obsahovať zápasy proti Mexiku na domácej pôde, Brazílii a Argentíne, ak chce ukončiť 60-ročné čakanie na veľký titul.
Nemecký tréner Thomas Tuchel, ktorý v minulosti viedol aj kluby Paríž Saint-Germain, FC Chelsea a Bayern Mníchov, prišiel do Anglicka s cieľom doviesť tím, ktorý prehral posledné dve európske finále, k víťazstvu. Doterajšie výkony v skupinovej časti však u mnohých vyvolávajú pochybnosti, či sa anglický tím pod jeho vedením výrazne zlepšil oproti obdobiu, keď ho viedol Gareth Southgate.
Tuchel dostal pochyvalu za útočné striedania pri víťazstve 4:2 nad Chorvátskom v úvodnom zápase turnaja, no Angličania pokračovali nudnou remízou 0:0 s Ghanou a gólmy Bellinghama a Kanea pri nepresvedčivom víťazstve 2:0 nad Panamou, ktoré Anglicku zabezpečilo prvé miesto v skupine.
„Majú veľký dopad. Práve to potrebujeme a chceme. Preto ich vyberáme. Robia nás nebezpečnými, robia nás top tímom a preto sú naše očakávania vysoké,“ poznamenal Tuchel o vplyve Bellinghama a Kanea, ktorí spolu strelili päť gólov.
Do turnaja Angličania vstupovali s pochybnosťami, či bude Bellingham, ktorý mal v drese Realu Madrid problémy s zraneniami, nastupovať v základnej zostave. Napätie medzi hráčom a trénerom ešte pred rokom eskalovalo, keď Tuchel povedal, že aj jeho vlastná matka považuje niektoré Bellinghamove vystúpenia za „odpudivé“, za čo sa neskôr ospravedlnil.
Dvadsatdvaročný Bellingham, ktorý je už na svojom štvrtom vrcholnom šampionáte, vyvrátil pochybnosti a jednoznačne si vybojoval miesto v zostave vedľa Kanea. "Je po zranení v ideálnej forme a opäť hrá uvoľnene. Miluje hrať na takýchto scénach,“ povedal Tuchel.
Problémy vo anglickom výbere sa okrem iného aj v strede poľa, kde je obava o Declana Ricea a nedostatok alternatív. Naopak, v tíme je 36-ročný Jordan Henderson hlavne kvôli vedeniu tímu, čo spôsobilo, že talentovaný Adam Wharton z tímu Crystal Palace, ktorý mal vydarenú sezónu, nebol povolaný na šampionát.
Tuchel vie, že ak sa jeho tím nezlepší, čoskoro ho čaká veľká vlna kritiky. "Veríme, že sa zlepšíme a určite to urobíme... nie je problém vložiť prácu a rásť počas takéhoto turnaja. Dôležité je veriť, sústrediť sa na to, čo môžeme ovplyvniť a každý zápas bude iný,“ uviedol nemecký kouč.
Zdroj: SITA.sk - Tuchel pred vyraďovacou časťou vyzdvihol prínos Bellinghama a Kanea © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalisti Harry Kane a Jude Bellingham vyčarili kúzlo, ktoré pomohlo reprezentácii Anglicka postúpiť do vyraďovacej časti majstrovstiev sveta v Severnej Amerike, no otázky o rovnováhe v zostave Thomasa Tuchela stále pretrvávajú. Albion v vyzve africký výber DR Kongo v zápase, ktorý by mal byť prvým z piatich na ceste k víťazstvu na šampionáte.
Angličania sú favoriti stretnutia v Atlante, no pred nimi je náročná cesta až do finále, ktorá môže obsahovať zápasy proti Mexiku na domácej pôde, Brazílii a Argentíne, ak chce ukončiť 60-ročné čakanie na veľký titul.
Nemecký tréner Thomas Tuchel, ktorý v minulosti viedol aj kluby Paríž Saint-Germain, FC Chelsea a Bayern Mníchov, prišiel do Anglicka s cieľom doviesť tím, ktorý prehral posledné dve európske finále, k víťazstvu. Doterajšie výkony v skupinovej časti však u mnohých vyvolávajú pochybnosti, či sa anglický tím pod jeho vedením výrazne zlepšil oproti obdobiu, keď ho viedol Gareth Southgate.
Tuchel dostal pochyvalu za útočné striedania pri víťazstve 4:2 nad Chorvátskom v úvodnom zápase turnaja, no Angličania pokračovali nudnou remízou 0:0 s Ghanou a gólmy Bellinghama a Kanea pri nepresvedčivom víťazstve 2:0 nad Panamou, ktoré Anglicku zabezpečilo prvé miesto v skupine.
„Majú veľký dopad. Práve to potrebujeme a chceme. Preto ich vyberáme. Robia nás nebezpečnými, robia nás top tímom a preto sú naše očakávania vysoké,“ poznamenal Tuchel o vplyve Bellinghama a Kanea, ktorí spolu strelili päť gólov.
Do turnaja Angličania vstupovali s pochybnosťami, či bude Bellingham, ktorý mal v drese Realu Madrid problémy s zraneniami, nastupovať v základnej zostave. Napätie medzi hráčom a trénerom ešte pred rokom eskalovalo, keď Tuchel povedal, že aj jeho vlastná matka považuje niektoré Bellinghamove vystúpenia za „odpudivé“, za čo sa neskôr ospravedlnil.
Dvadsatdvaročný Bellingham, ktorý je už na svojom štvrtom vrcholnom šampionáte, vyvrátil pochybnosti a jednoznačne si vybojoval miesto v zostave vedľa Kanea. "Je po zranení v ideálnej forme a opäť hrá uvoľnene. Miluje hrať na takýchto scénach,“ povedal Tuchel.
Problémy vo anglickom výbere sa okrem iného aj v strede poľa, kde je obava o Declana Ricea a nedostatok alternatív. Naopak, v tíme je 36-ročný Jordan Henderson hlavne kvôli vedeniu tímu, čo spôsobilo, že talentovaný Adam Wharton z tímu Crystal Palace, ktorý mal vydarenú sezónu, nebol povolaný na šampionát.
Tuchel vie, že ak sa jeho tím nezlepší, čoskoro ho čaká veľká vlna kritiky. "Veríme, že sa zlepšíme a určite to urobíme... nie je problém vložiť prácu a rásť počas takéhoto turnaja. Dôležité je veriť, sústrediť sa na to, čo môžeme ovplyvniť a každý zápas bude iný,“ uviedol nemecký kouč.
Zdroj: SITA.sk - Tuchel pred vyraďovacou časťou vyzdvihol prínos Bellinghama a Kanea © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mladík Nico Paz zostáva v talianskom Come, no Real Madrid má šancu si ho odkúpiť späť
Mladík Nico Paz zostáva v talianskom Come, no Real Madrid má šancu si ho odkúpiť späť
<< predchádzajúci článok
Obrancu Mendyho z Realu Madrid čaká súd za útok jeho psa na tínedžera
Obrancu Mendyho z Realu Madrid čaká súd za útok jeho psa na tínedžera