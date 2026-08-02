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02. augusta 2026

Rýchlo sa šíriaci lesný požiar ohrozuje americké mesto, tisíce ľudí museli evakuovať


Tagy: Evakuácia Lesný požiar Núdzový stav Zahraničie

Komisár pre verejné pozemky Dave Upthegrove povedal, že tento rok je už jedným z najrušnejších v histórii požiarov, pričom sezóna sa len začala. Rýchlo sa šíriaci



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wildfire_spokane_3813_ 676x451 2.8.2026 (SITA.sk) - Komisár pre verejné pozemky Dave Upthegrove povedal, že tento rok je už jedným z najrušnejších v histórii požiarov, pričom sezóna sa len začala.


Rýchlo sa šíriaci lesný požiar sa v sobotu priblížil k americkému mestu Spokane, čo prinútilo tisíce obyvateľov k evakuácii, zatiaľ čo štát Washington vyhlásil núdzový stav kvôli jednej z najhorších sezón požiarov v histórii.

Vyhlásili núdzový stav


V severozápadnom štáte horí viac ako 80 900 hektárov pôdy počas rekordnej štvrtoročnej suchoty. Guvernér Bob Ferguson vo vyhlásení uviedol, že „naša rekordná suchota a silné vetry vytvárajú nebezpečné podmienky po celom štáte“ a dodal, že väčšina vonkajších a poľnohospodárskych pálení je zakázaná do konca septembra.

Komisár pre verejné pozemky Dave Upthegrove povedal, že tento rok je už jedným z najrušnejších v histórii požiarov, pričom sezóna sa len začala. Požiar nazvaný Old Trails v sobotu popoludní preskočil rieku Spokane a prenikol do mesta, informoval denník Spokesman-Review.

Tisíce ľudí evakuovali


Požiar do 20:20 miestneho času (03:20 GMT) presiahol rozlohu 3 500 akrov. Mestské úrady nehlásili žiadne zranenia.

„Keď zapadne a vyjde slnko, budeme v šoku,“ povedal major generál Gent Welsh na tlačovej konferencii.

Záchranné orgány zriadili evakuačný tábor v kongresovom centre Spokane. Národná meteorologická služba vyhlásila v sobotu obzvlášť nebezpečnú situáciu a vydala červené varovanie pred požiarom pre východný Washington. Národná garda štátu Washington oznámila na sociálnej sieti X, že rýchlo mobilizuje jednotky na pomoc mestu Spokane.


Zdroj: SITA.sk - Rýchlo sa šíriaci lesný požiar ohrozuje americké mesto, tisíce ľudí museli evakuovať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Evakuácia Lesný požiar Núdzový stav Zahraničie
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