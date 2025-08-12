|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 12.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Darina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Trump, clá a nové príležitosti pre investorov
Tagy: ETF Investovanie PR
Ohlásené clá na dovoz z Číny a ďalších krajín môžu zmeniť smer tokov kapitálu, ovplyvniť technologické firmy, výrobcov áut aj energetiku. Trump a možné scenáre Takéto obdobia neistoty ...
Zdieľať
12.8.2025 (SITA.sk) - Ohlásené clá na dovoz z Číny a ďalších krajín môžu zmeniť smer tokov kapitálu, ovplyvniť technologické firmy, výrobcov áut aj energetiku.
Takéto obdobia neistoty prinášajú nielen riziká, ale aj nové príležitosti. A práve tu vám ponúkame svoje know-how a skúsenosti.
Doteraz ste nás poznali hlavne z oblasti kryptomien. Dnes však Trader20.sk ponúka aj analýzy a tipy na akcie, ETF, komodity a menové trhy. Nájdete u nás fundamentálne aj technické analýzy, investičné stratégie pre rôzne trhové podmienky, edukačný obsah pre začiatočníkov aj pokročilých a komunitu traderov, s ktorou môžete zdieľať skúsenosti.
Trumpove clá môžu posilniť domáce americké spoločnosti, zatiaľ čo zahraničné firmy budú hľadať nové trhy. ETF zamerané na infraštruktúru, obranu či energetiku môžu patriť medzi víťazov nasledujúcich rokov. Naopak, exportne orientované podniky môžu čeliť poklesu ziskov.
Sledujte nás na Instagrame a ostaňte informovaní. Teraz je čas pripraviť si stratégiu a využiť príležitosti, ktoré trh prináša.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Trump, clá a nové príležitosti pre investorov © SITA Všetky práva vyhradené.
Trump a možné scenáre
Takéto obdobia neistoty prinášajú nielen riziká, ale aj nové príležitosti. A práve tu vám ponúkame svoje know-how a skúsenosti.
Doteraz ste nás poznali hlavne z oblasti kryptomien. Dnes však Trader20.sk ponúka aj analýzy a tipy na akcie, ETF, komodity a menové trhy. Nájdete u nás fundamentálne aj technické analýzy, investičné stratégie pre rôzne trhové podmienky, edukačný obsah pre začiatočníkov aj pokročilých a komunitu traderov, s ktorou môžete zdieľať skúsenosti.
Trumpove clá môžu posilniť domáce americké spoločnosti, zatiaľ čo zahraničné firmy budú hľadať nové trhy. ETF zamerané na infraštruktúru, obranu či energetiku môžu patriť medzi víťazov nasledujúcich rokov. Naopak, exportne orientované podniky môžu čeliť poklesu ziskov.
Sledujte nás na Instagrame a ostaňte informovaní. Teraz je čas pripraviť si stratégiu a využiť príležitosti, ktoré trh prináša.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Trump, clá a nové príležitosti pre investorov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ETF Investovanie PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mladík sa dostal na vrchol Gerlachovského štítu, odviezť ho však musel vrtuľník
Mladík sa dostal na vrchol Gerlachovského štítu, odviezť ho však musel vrtuľník
<< predchádzajúci článok
Pred požiarmi v Španielsku utiekli tisíce ľudí, na popáleniny zomrel muž pri Madride
Pred požiarmi v Španielsku utiekli tisíce ľudí, na popáleniny zomrel muž pri Madride