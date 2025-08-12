Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Trump, clá a nové príležitosti pre investorov


Ohlásené clá na dovoz z Číny a ďalších krajín môžu zmeniť smer tokov kapitálu, ovplyvniť technologické firmy, výrobcov áut aj energetiku. Trump a možné scenáre Takéto obdobia neistoty ...



obra zok19 676x403 12.8.2025 (SITA.sk) - Ohlásené clá na dovoz z Číny a ďalších krajín môžu zmeniť smer tokov kapitálu, ovplyvniť technologické firmy, výrobcov áut aj energetiku.

Trump a možné scenáre


Takéto obdobia neistoty prinášajú nielen riziká, ale aj nové príležitosti. A práve tu vám ponúkame svoje know-how a skúsenosti.

Doteraz ste nás poznali hlavne z oblasti kryptomien. Dnes však Trader20.sk ponúka aj analýzy a tipy na akcie, ETF, komodity a menové trhy. Nájdete u nás fundamentálne aj technické analýzy, investičné stratégie pre rôzne trhové podmienky, edukačný obsah pre začiatočníkov aj pokročilých a komunitu traderov, s ktorou môžete zdieľať skúsenosti.

Trumpove clá môžu posilniť domáce americké spoločnosti, zatiaľ čo zahraničné firmy budú hľadať nové trhy. ETF zamerané na infraštruktúru, obranu či energetiku môžu patriť medzi víťazov nasledujúcich rokov. Naopak, exportne orientované podniky môžu čeliť poklesu ziskov.

Sledujte nás na Instagrame a ostaňte informovaní. Teraz je čas pripraviť si stratégiu a využiť príležitosti, ktoré trh prináša.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Trump, clá a nové príležitosti pre investorov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ETF Investovanie PR
