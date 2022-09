ZVVB: Biopalivá nie sú príčinou rastu cien potravín

8.9.2022 (Webnoviny.sk) -"Výroba biopalív, respektíve pestovanie technických plodín z ktorých sa biopalivá vyrábajú, nikdy nemala a ani nemá žiadny zásadný vplyv na ceny potravín. Súčasný prudký nárast cien potravín je jednoznačne spôsobený rastom produkčných nákladov – najmä rastom cien energií a určite nie produkciou biopalív" uvádza sa v stanovisku ZVVB. Združenie zároveň dodáva, že pri raste cien komodít sa doteraz vždy opakovane a pravidelne zvyšovali zisky práve firiem akou je aj koncern Nestlé. "Takéto nadnárodné giganty si v uplynulých rokoch našli zdôvodnenie, prečo rastú ceny potravín a ich zisky. Majú ním byť aj biopalivá, ale toto zdôvodnenie je nepravdivé a zavádzajúce", uvádza ďalej združenie a upozorňuje najmä na aktuálne výroky riaditeľa slovenskej pobočky Nestlé Martina Mittnera v rozhovore pre časopis.tyždeň z 26.augusta 2022.Podľa združenia je naopak v čase vojny na Ukrajine a pri snahe Západu odstrihnúť sa od ruských fosílnych surovín, dôležité prinášať na trh alternatívne, funkčné a cenovo dostupné zdroje energií. Biopalivá takýmto zdrojom sú a v porovnaní s fosílnymi palivami dosahujú až 70% úsporu emisií CO2. Biopalivá vyrábané z odpadov ju dosahujú až na úrovni 90%. Iba na Slovensku dnes biopalivá nahrádzajú až 6,5% spotreby fosílnych palív, čo predstavuje úroveň 190 000 ton ropy, ktorú by inak Slovensko muselo doviezť. Združenie v tejto súvislosti napríklad upozorňuje, že v Spojených štátoch amerických reagujú na zvyšovanie cien fosílnych palív aj nárastom produkcie bionafty zo sóje, čo prináša aj rozširovanie území, na ktorých je pestovaná."Vplyv biopalív na ceny potravín je skrátka mýtus. Na Slovensku sa napríklad pestuje repka olejná iba na približne 8% výmery poľnohospodárskej pôdy. A pestovala sa vždy, pretože repka olejná je efektívna a dávno používaná medziplodina, ktorá zásadne zlepšuje kvalitu pôdy, má protierózne účinky a je aj významnou medonosnou rastlinou. Potvrdí to každý poľnohospodár", uvádza v stanovisku ZVVB.Pri výrobe biopalív navyše podľa združenia na Slovensku ročne vyrobia aj približne sto tisíc ton bielkovinového a geneticky nemodifikovaného repkového šrotu, ktorý tvorí kostru domácej potravinovej sebestačnosti v živočíšnej výrobe a dramaticky znižuje slovenskú závislosť na dovozoch krmovín zo zahraničia. Firma Poľnoservis, ktorá patrí do skupiny výrobcov biopalív, sa navyše v apríli tohto roku v memorande zaviazala, že zabezpečí výrobu repkového oleja v kvalite rafinovaného potravinárskeho oleja v takom množstve, ktoré pokryje celoročnú slovenskú spotrebu."Spoločnosť Nestlé a jej najvyšší predstavitelia by nemali šíriť nepravdivé a zavádzajúce informácie. A nielen preto, že na raste cien potravín vynikajúco zarábajú, ale napríklad aj preto, že niekdajší predseda správnej rady tejto firmy, Peter Brabeck-Letmathe, ktorý patrí medzi najväčších odporcov biopalív, sedel zároveň v predstavenstve ropného gigantu ExxonMobil a vo vzťahu ku biopalivám ako alternatívnemu zdroju bol tak v priamom konflikte záujmov," uvádza na záver stanovisko ZVVB.Informačný servis