Sobota 28.2.2026
Meniny má Zlatica
28. februára 2026
Mladiství sa pokúsili vykradnúť Packeta box v okrese Trenčín. Policajti ich zadržali priamo pri čine
V okrese Trenčín zadržali dvoch mladistvých pri pokuse o krádež z Packeta boxu. Informuje o tom hovorkyňa
28.2.2026 (SITA.sk) - V okrese Trenčín zadržali dvoch mladistvých pri pokuse o krádež z Packeta boxu. Informuje o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková. Priblížila, že v piatok 27. februára vo večerných hodinách boli v obci Soblahov (okres Trenčín) zadržaní dvaja páchatelia priamo pri čine, keď sa pokúšali o krádež zo schránok Packeta boxu.
„Na základe operatívno-pátracej činnosti a vďaka rýchlej a koordinovanej práci trenčianskej okresnej a krajskej kriminálky a zásahu kolegov z Pohotovostného policajného útvaru sa podarilo zadržať dvojicu mladistvých páchateľov vo veku 14 a 15 rokov bezprostredne po tom, ako sa im podarilo otvoriť jednu zo schránok," uviedla Krajčíková.
Krajská policajná hovorkyňa doplnila, že pri zákroku sa obaja páchatelia pokúsili o útek, policajti ich ale ihneď obmedzili na osobnej slobode. „Miesto činu bolo riadne zadokumentované a boli zaistené stopy. Aktuálne prebiehajú procesné úkony na náležité objasnenie skutku," dodala s tým, že poverený policajný príslušník začal v súvislosti so skutkom trestné stíhanie vo veci prečinu krádež.
Zdroj: SITA.sk - Mladiství sa pokúsili vykradnúť Packeta box v okrese Trenčín. Policajti ich zadržali priamo pri čine © SITA Všetky práva vyhradené.
