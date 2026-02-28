Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 28.2.2026
 Meniny má Zlatica
 24hod.sk    Z domova

28. februára 2026

Mladiství sa pokúsili vykradnúť Packeta box v okrese Trenčín. Policajti ich zadržali priamo pri čine


V okrese Trenčín zadržali dvoch mladistvých pri pokuse o krádež z Packeta boxu. Informuje o tom hovorkyňa



titulka policia 676x451 28.2.2026 (SITA.sk) - V okrese Trenčín zadržali dvoch mladistvých pri pokuse o krádež z Packeta boxu. Informuje o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková. Priblížila, že v piatok 27. februára vo večerných hodinách boli v obci Soblahov (okres Trenčín) zadržaní dvaja páchatelia priamo pri čine, keď sa pokúšali o krádež zo schránok Packeta boxu.


„Na základe operatívno-pátracej činnosti a vďaka rýchlej a koordinovanej práci trenčianskej okresnej a krajskej kriminálky a zásahu kolegov z Pohotovostného policajného útvaru sa podarilo zadržať dvojicu mladistvých páchateľov vo veku 14 a 15 rokov bezprostredne po tom, ako sa im podarilo otvoriť jednu zo schránok," uviedla Krajčíková.

Krajská policajná hovorkyňa doplnila, že pri zákroku sa obaja páchatelia pokúsili o útek, policajti ich ale ihneď obmedzili na osobnej slobode. „Miesto činu bolo riadne zadokumentované a boli zaistené stopy. Aktuálne prebiehajú procesné úkony na náležité objasnenie skutku," dodala s tým, že poverený policajný príslušník začal v súvislosti so skutkom trestné stíhanie vo veci prečinu krádež.


Zdroj: SITA.sk - Mladiství sa pokúsili vykradnúť Packeta box v okrese Trenčín. Policajti ich zadržali priamo pri čine © SITA Všetky práva vyhradené.

