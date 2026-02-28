Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

28. februára 2026

Slovensko bolo súčasťou globálnej akcie. Interpol zapojil 119 krajín a ochránili vyše 4 000 obetí


Slovenská polícia sa minulý rok v novembri zapojila do globálnej akcie proti obchodovaniu s ľuďmi. Ako informoval hovorca Prezídia PZ



269703736_6984033154955220_6104803330710825320_n 676x451 28.2.2026 (SITA.sk) - Slovenská polícia sa minulý rok v novembri zapojila do globálnej akcie proti obchodovaniu s ľuďmi. Ako informoval hovorca Prezídia PZ Roman Hájek, Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ bola v dňoch 10. až 21. novembra 2025 súčasťou medzinárodnej operácie Liberterra III, koordinovanej Interpolom.


Do operácie bolo, vrátane Slovenska, zapojených 119 krajín z celého sveta. Hájek priblížil, že počas operácie bolo celosvetovo ochránených vyše 4 000 potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi. Odhalili tiež bezmála 13-tisíc nelegálnych migrantov. Orgány činné v trestnom konaní zadržali vyše 3 700 podozrivých osôb, pričom z nich viac než 1 800 pre trestné činy obchodovania s ľuďmi a pašovania migrantov. Začalo aj viac ako 720 nových vyšetrovaní.

„Operácia potvrdila, že obchodovanie s ľuďmi a pašovanie migrantov zostávajú vážnym globálnym problémom, ktorý je úzko prepojený s ďalšou trestnou činnosťou, najmä falšovaním dokladov, praním špinavých peňazí a drogovou kriminalitou. Zločinecké siete pritom čoraz častejšie využívajú online prostredie," uviedol Hájek. Avizoval, že PZ SR sa bude aj naďalej aktívne podieľať na medzinárodnej spolupráci v boji proti tejto forme organizovanej trestnej činnosti, koordinovať sa bude s partnermi vrátane Europolu a Frontexu.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko bolo súčasťou globálnej akcie. Interpol zapojil 119 krajín a ochránili vyše 4 000 obetí © SITA Všetky práva vyhradené.

