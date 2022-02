ZOH 2022: Slovenskí hokejisti vstúpili do turnaja v Pekingu prehrou s Fínskom

Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom prvom zápase v základnej C-skupine na olympijskom turnaji v Pekingu s Fínskom 2:6 . Oba góly slovenského tímu strelil 17-ročný útočník Juraj Slafkovský. Na víťazstve Fínov sa hetrikom podieľal útočník Sakari Manninen.

Slováci išli do vedenia v 6. minúte, ale Fíni ešte v prvej tretine otočili skóre. Počas zápasu trestali slovenské chyby a napokon potvrdili pozíciu favorita. Slováci nastúpia na ďalší zápas už v piatok 11. februára opäť od 9.40 SEČ proti Švédsku. Fíni budú hrať v rovnaký deň o 14.10 SEČ proti Lotyšsku.

ZOH C-skupina:





Fínsko - Slovensko 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)



Góly: 11. Manninen (Hartikainen, Pokka), 15. Pesonen (Aaltonen, Filppula), 19. Aaltonen (Nättinen), 30. Manninen (Granlund, Lehtonen), 41. Manninen (Hartikainen), 55. Aaltonen (Ojamäki, Vatanen) - 6. Slafkovský (Roman), 32. Slafkovský (Čerešňák, Regenda). Rozhodovali: Romasko (Rus.), Reneau – Oliver (obaja USA), Obwegeser (Švajč.), vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 929 divákov.



Fínsko: Säteri - Hietanen, Lehtonen, Vatanen, Lindbohm, Kemiläinen, Friman, Pokka, Ohtamaa - Hartikainen, Manninen, Mark. Granlund - Pakarinen, Filppula, Pesonen - Ojamäki, Nättinen, Aaltonen - Komarov, Björninen, Mäenalanen

SLOVENSKO: Konrád - Čajkovský, Čerešňák, Nemec, Marinčin, Gernát, Kňažko, Rosandič - Jurčo, Hrivík, Cehlárik - Pospíšil, Hudáček, Kelemen - Holešinský, Krištof, Daňo - Regenda, Roman, Slafkovský - Zuzin

Slovenskí hokejisti vstúpili do zápasu proti favorizovanému súperovi odvážne a už v úvodných striedaniach sa do sľubných šancí dostali Hrivík aj Rosandič. Brankára Säteriho prekonal v 6. minúte Slafkovský, keď na hranici bránkoviska zužitkoval prihrávku Romana spoza bránky - 1:0. Fíni sa po pomalšom rozbehu dostali do tempa a na koňa ich posadili chyby súpera. V 11. minúte sa Manninen dostal po výbornej prihrávke za obranu slovenského tímu a po úniku prekonal Konráda - 1:1. V 14. minúte sa Fíni počas presilovky usadili v útočnom pásme, Lehtonenovu strelu ešte zastavila žŕdka, ale po rýchlej kombinácii so zakončením Pesonena bolo 2:1. Slováci sa v prvej tretine dostali aj k takmer dvojminútovej presilovke o dvoch hráčov. V nej sa síce viackrát usadili v útočnom pásme, ale brániacich Fínov nedokázali prekvapiť. Naopak, už počas hry piatich proti piatim sa severania dostali do brejku dvoch proti jednému, v ktorom Aaltonen pridal ďalší gól Fínov. Slováci v prvej tretine prestrieľali súpera 9:6, ale na góly prehrávali 1:3.

V úvode druhej časti brankár Konrád úspešne čelil ďalšiemu protiútoku súpera, ktorí sa krátko na to ubránili oslabeniu. Fíni naďalej s vysokou úspešnosťou trestali slovenské chyby. V 30. minúte sa Manninen opäť dostal za obranu Slovákov, Gernát ho nestíhal a bolo 4:1. O dve minúty sa k puku v pásme Fínov dostal Slafkovský a druhýkrát v zápase prekonal Säteriho - 4:2. Slovenský tím si v druhej polovici druhej tretiny vytvoril viacero sľubných príležitostí, ale skóre nezmenila ani šanca Krištofa.

Na snímke zľava hráč Fínska Hannes Björninen, hokejista Slovenska Pavol Regenda, brankár Fínska Harri Säteri, hráč Fínska Alte Ohtamaa a hokejista Slovenska Miloš Roman počas gólu v zápase základnej C-skupiny Fínsko - Slovensko na ZOH 2022 v Pekingu vo štvrtok 10. februára 2022.

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Slováci chceli v tretej tretine nadviazať na nádejné úseky hry zo záveru druhej tretiny, ale začali zle. Čerešňák prišiel o puk v rozohrávke, Fíni sa dostali do prečíslenia a Manninen spečatil hetrik - 5:2. Slováci následne neskórovali ani v dvoch presilovkách v krátkom slede, Fíni naopak potrestali vylúčenie Daňa. V 55. minúte Aaltonen prestrelil Konráda a uzavrel skóre na 6:2.

Na snímke zľava hokejista Slovenska Pavol Regenda a hráč Fínska Joonas Nättinen bojujú o puk pri mantineli v zápase základnej C-skupiny Fínsko - Slovensko na ZOH 2022 v Pekingu vo štvrtok 10. februára 2022.

Foto: TASR - Jaroslav Novák