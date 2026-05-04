Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Pohánková sa po finále vo Wiesbadene posunula o 68 miest. Chcem ešte viac, vraví 17-ročná hráčka
Mia Pohánková sa po finálovej účasti na turnaji ITF vo Wiesbadene výrazne posunula v singlovom ženskom rebríčku.
4.5.2026 (SITA.sk) - Mia Pohánková sa po finálovej účasti na turnaji ITF vo Wiesbadene výrazne posunula v singlovom ženskom rebríčku.
Mladá slovenská tenistka Mia Pohánková sa na antuke v nemeckom Wiesbadene takmer dočkala tretieho titulu na okruhu ITF, ale nakoniec ho tesne nezískala. Vo finále na podujatí s dotáciou 100 000 USD stále iba 17-ročná Slovenka prehrala až vo finále s Nemkou nigérijského pôvodu Nomou Nohovou Akugueovou 2:6, 6:7 (3).
Na ceste do finále však zdolala niekoľko kvalitných hráčok, medzi ktorými boli druhá nasadená Švajčiarka Simona Waltertová a tiež štvorka "pavúka" Britka Francesca Jonesová, obe hráčky z najlepšej svetovej stovky rebríčka WTA.
"Veľmi ma tento výsledok teší, aj keď určite by bolo lepšie, keby som vyhrala. Súperka hrala vo finále dobre. V druhom sete som cítila šancu, no napokon sa mi nepodarilo ísť do tretieho. Celkovo turnaj hodnotím pozitívne. Určite sa neuspokojím, práve naopak, budem chcieť od seba ešte viac," uviedla Pohánková v rozhovore na webe Slovenského tenisového zväzu.
Odvrátila mečbal
V zápase 2. kola proti Waltertovej čelila Pohánková v tajbrejku druhého setu mečbalu súperky, ale napokon zvíťazila 3:6, 7:6 (8), 6:1. Vlaňajšia šampiónka dievčenského Wimbledonu sa vďaka postupu do finále posunula o 68 priečok nahor v ženskom singlovom rebríčku WTA. Ocitla sa prvýkrát v kariére v tretej najlepšej stovke, aktuálne jej patrí 272. priečka. Spomedzi Sloveniek sú pred ňou iba Rebecca Šramková (118.) a Viktória Hrunčáková (219.).
"Cítim, že na veľa veciach musím ešte popracovať, aby som bola pripravená na ďalšie turnaje a ešte silnejšia ako teraz. Vo Wiesbadene som mala od prvého kola náročné zápasy, fakticky v každom kole som bola jednou nohou vonku z turnaja. Vždy som to však ustála," doplnila Pohánková.
Neustále sa zlepšovať
Vo Wiesbadene jej cestu turnajom sledoval aj tréner Róbert Gašparetz. Výsledok ho potešil, no jedným dychom dodal, že tvrdá práca sa týmto nekončí.
"Snažíme sa pracovať na odstraňovaní nedostatkov a posúvať sa ďalej a ďalej. Miine pôsobenie na kurte je sebavedomejšie a verím, že ju to nakopne. Je to záväzok a zodpovednosť pracovať ďalej a stále hľadať spôsob, ako robiť veci lepšie a bojovať o každý bod. Je pred nami ešte veľká časť sezóny, treba neustále pracovať a snažiť sa dobré výsledky potvrdiť aj na ďalších turnajoch," uviedol Gašparetz podľa STZ.
Zdroj: SITA.sk - Pohánková sa po finále vo Wiesbadene posunula o 68 miest. Chcem ešte viac, vraví 17-ročná hráčka © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladý Francúz Seixas sa predstaví na tohtoročnej Tour de France. Je na ňu pripravený?
