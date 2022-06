Mladý motocyklista prišiel v Košiciach o život, zišiel z cesty a narazil do stĺpu verejného osvetlenia (foto)

Úsek bol obojsmerne uzatvorený

Jazdite opatrne

26.6.2022 (Webnoviny.sk) - V Košiciach prišiel o život 31-ročný motocyklista v sobotu 25. júna krátko po 21:30. Po prejdení križovatky ulíc Moyzesova – Alžbetina z doposiaľ nezisteného dôvodu prešiel do protismeru, zišiel z cesty na trávnatý povrch a tam narazil do stĺpu verejného osvetlenia.Motocyklista pri dopravnej nehode utrpel zranenia takého závažného rozsahu, že im po prevoze do jednej z košických nemocníc podľahol. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová To, či motocykel viedol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok sa bude zisťovať pri nariadenej pitve. Dopravní policajti túto tragickú udalosť na mieste dôkladne zadokumentovali a počas vykonávania nevyhnutných úkonov, v spolupráci so znalcom z odboru cestná doprava, bol úsek cesty takmer na tri hodiny obojsmerne uzatvorený.Vec prevzal košický policajný vyšetrovateľ, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Čo presne bolo príčinou takto tragicky ukončenej jazdy bude v najbližších dňoch predmetom ďalšieho vyšetrovania.Polícia pripomenula, že mladí, neskúsení vodiči by mali jazdiť mimoriadne opatrne, kým si osvoja potrebné zručnosti a návyky.Netreba zbytočne riskovať, aj pomalšou (predpísanou) jazdou sa dá dostať do plánovaného cieľa. Pred akýmkoľvek manévrom, napríklad predbiehaním či odbočovaním, treba byť obzvlášť predvídavý.