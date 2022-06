Rusko utrpelo ďalšiu ranu, G7 zákaže dovoz zlata z krajiny a podľa Johnsona sa musí vyhladovať Putinov režim

Putin financuje svoje ego

Začína sa samit G7

26.6.2022 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden v nedeľu vyhlásil, že Spojené štáty a ďalšie krajiny skupiny siedmich popredných ekonomík sveta G7 oznámia zákaz dovozu zlata z Ruska. Je to ďalší z krokov zameraných na ekonomickú izoláciu Ruska pre jeho inváziu na Ukrajinu. Formálne oznámenie sa očakáva v utorok.Britský premiér Boris Johnson uviedol, že zákaz ruského zlata zo strany G7 „priamo zasiahne ruských oligarchov a udrie do srdca Putinovej vojnovej mašinérie“.„Putin mrhá svojimi ubúdajúcimi zdrojmi na túto nezmyselnú a barbarskú vojnu. Financuje svoje ego na úkor ukrajinského aj ruského ľudu. Musíme vyhladovať Putinov režim od jeho financovania,“ vyjadril sa predseda britskej vlády.V ostatných rokoch bolo zlato na vrchole exportu Ruska po energiách. Podľa Bieleho domu v roku 2020 dosiahlo Rusko takmer 19 miliárd dolárov alebo asi 5 percent svetového exportu zlata. Z ruského exportu zlata 90 percent smerovalo do krajín G7.Z tohto exportu sa viac ako 90 percent, čiže takmer 17 miliárd dolárov, vyviezlo do Spojeného kráľovstva. Spojené štáty doviezli v roku 2019 zlato z Ruska za menej ako 200 miliónov dolárov a v rokoch 2020 a 2021 za menej ako 1 milión dolárov.V nedeľu sa zámku Elmau v Nemecku začína samit G7. Lídri týchto krajín sa na ňom budú okrem iného venovať stratégiám na zabezpečenie dodávok energií a boju proti inflácii s cieľom zabrániť tomu, aby následky ruskej invázie na Ukrajinu rozbili globálnu koalíciu pracujúcu na potrestaní Moskvy.