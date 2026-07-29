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29. júla 2026

Politológ Štefančík označil požiadavky Moskvy na kompenzácie za typický nezmysel ruskej vojnovej propagandy


Tagy: Politológ Ruská propaganda Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine Vojnové reparácie

Politológ zároveň upozornil, že téma sa bezprostredne dotýka aj Slovenska ako členského štátu Európskej únie. Požiadavky ruských predstaviteľov, aby Európa platila Rusku kompenzácie za



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snimka obrazovky 2025 05 15 125718 676x395 29.7.2026 (SITA.sk) - Politológ zároveň upozornil, že téma sa bezprostredne dotýka aj Slovenska ako členského štátu Európskej únie.


Požiadavky ruských predstaviteľov, aby Európa platila Rusku kompenzácie za vojnu na Ukrajine, označil slovenský politológ Radoslav Štefančík za súčasť ruskej vojnovej propagandy. Reagoval tak na vyjadrenia predstaviteľov ruskej Štátnej dumy a Rady federácie, podľa ktorých by európske krajiny mali niesť finančnú zodpovednosť za podporu Kyjeva počas vojny.

„Je to typický nezmysel ruskej vojnovej propagandy. Tieto slová sú adresované viac domácim obyvateľom, ako členským štátom,“ uviedol Štefančík pre agentúru SITA.

Studená vojna neskončila


Podľa neho podobné vyjadrenia zapadajú do dlhodobého obrazu, akým Kremeľ prezentuje vzťahy so Západom. „Je úplne jasné, že v mentálnom svete ruskej propagandy studená vojna neskončila, že Západ vnímajú naďalej ako nepriateľa a nechcú s tým nič urobiť.“

Politológ zároveň upozornil, že téma sa bezprostredne dotýka aj Slovenska ako členského štátu Európskej únie. „Treba však dodať, že by k tomu mala jasný postoj zaujať aj vláda Slovenskej republiky, keďže Slovensko je plnohodnotným štátom Európskej únie a preto sa to nás bezprostredne dotýka.“

Kritika komunikácie vládnych politikov


V tejto súvislosti zároveň kritizoval komunikáciu časti vládnych politikov o vojne na Ukrajine. „Vláda by najskôr musela mať jasno v tom, kto a prečo túto vojnu začal a nepreberať výrokmi niektorých predstaviteľov Smeru, Hlasu či SNS naratívy ruskej vojnovej propagandy,“ skonštatoval Štefančík.

Ruská Štátna duma a Rada federácie v uplynulých dňoch avizovali, že Moskva bude od európskych štátov požadovať kompenzácie za škody spôsobené vojnou na Ukrajine. Podľa ruských predstaviteľov nesú európske krajiny zodpovednosť za pokračovanie konfliktu pre svoju vojenskú a finančnú podporu Kyjevu. Moskva zároveň opakovane deklaruje, že bude žiadať aj vrátenie približne 300 miliárd dolárov svojich aktív zmrazených na Západe po začiatku invázie na Ukrajinu.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Politológ Štefančík označil požiadavky Moskvy na kompenzácie za typický nezmysel ruskej vojnovej propagandy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Politológ Ruská propaganda Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine Vojnové reparácie
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