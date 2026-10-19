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19. októbra 2026

Mladý muž vyliezol na odstavený vagón a dostal zásah elektrickým prúdom, zachrániť sa ho nepodarilo


Tagy: Zásah elektrickým prúdom Železničná stanica

Poverený príslušník oddelenia železničnej polície začal v súvislosti s touto tragickou udalosťou trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Policajti boli v pondelok dopoludnia operačným dôstojníkom ...



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policajna paska e1792420542604 676x419 19.10.2026 (SITA.sk) - Poverený príslušník oddelenia železničnej polície začal v súvislosti s touto tragickou udalosťou trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.


Policajti boli v pondelok dopoludnia operačným dôstojníkom vyslaní na železničnú stanicu v Piešťanoch preveriť oznámenie o zásahu osoby elektrickým prúdom. „Po príchode na miesto hodnovernosť oznámenia potvrdili. Zistili, že 25 ročný muž mal vyliezť na vagón stojaci na odstavnej koľaji, kde dostal zásah prúdom z trakčného vedenia,“ informovala o udalosti trnavská krajská polícia.

Privolaní záchranári poskytli mladému mužovi prvú pomoc. Napriek ich maximálnej snahe utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Poverený príslušník oddelenia železničnej polície začal v súvislosti s touto tragickou udalosťou trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie polícia neposkytne bližšie informácie. Vlaková doprava v danom úseku nebola obmedzená.

Veľmi podobná tragická udalosť sa stala pred rokom aj v železničnej stanici Leopoldov, zásah 25 tisíc voltov vtedy po vylezení na vagón neprežil len 17-ročný chlapec.


Zdroj: SITA.sk - Mladý muž vyliezol na odstavený vagón a dostal zásah elektrickým prúdom, zachrániť sa ho nepodarilo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Zásah elektrickým prúdom Železničná stanica
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