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19. októbra 2026
Znalecké posudky v kauze zámeny pozemkov v Nitrianskom kraji boli nezákonné, SaS žiada vyšetrenie prípadu – VIDEO
Becík obviňoval stranu z klamstiev a podal na jej predstaviteľov trestné oznámenie, Bajo Holečková a Hlina vypovedali na polícii. Ministerstvo ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Becík obviňoval stranu z klamstiev a podal na jej predstaviteľov trestné oznámenie, Bajo Holečková a Hlina vypovedali na polícii.
Ministerstvo spravodlivosti SR právoplatne rozhodlo o porušení zákona pri vypracovaní znaleckých posudkov v kauze plánovanej zámeny pozemkov Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) za penzión v Radave. Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada dôkladné vyšetrenie prípadu a vyvodenie zodpovednosti. Znalkyni bola uložená pokuta.
SaS upozornila na plánovanú zámenu približne 50-tisíc štvorcových metrov krajských pozemkov za penzión, ktorého hodnota bola podľa strany sporná. Župa ocenila nehnuteľnosti na približne 1,3 milióna eur, pričom podľa odhadov SaS mohla ich hodnota dosahovať až päť miliónov eur. Penzión sa pritom niekoľko mesiacov predtým ponúkal na predaj za 790-tisíc eur.
„To, na čo sme upozorňovali od začiatku, potvrdilo právoplatné rozhodnutie ministerstva spravodlivosti,“ uviedla poslankyňa Národnej rady SR za SaS Martina Bajo Holečková. Pripomenula, že penzión patril bývalým obchodným partnerom župana Branislava Becíka a získal aj dotáciu približne pol milióna eur z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
Podľa Bajo Holečkovej župan stranu obviňoval z klamstiev a podal na jej predstaviteľov trestné oznámenie. Ona aj poslanec NR SR Alojz Hlina museli v súvislosti s prípadom vypovedať na polícii. „Dnes sa ukazuje, že naše pochybnosti mali vážny základ. Vďaka verejnému tlaku sa podarilo zámene zabrániť a župné pozemky zostali kraju. Poďakovanie patrí aj aktívnym občanom Nových Zámkov, ktorí iniciovali preskúmanie posudkov,“ dodala Bajo Holečková.
Kandidát na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Henrich Varga oznámil, že na základe nových skutočností opätovne podá trestné oznámenie na Branislava Becíka. Pôvodné oznámenie totiž polícia odmietla aj s odôvodnením, že existujú znalecké posudky.
„Dnes však máme právoplatné rozhodnutie ministerstva spravodlivosti, ktoré potvrdzuje, že pri ich vypracovaní bol porušený zákon. Preto opätovne podám trestné oznámenie na Branislava Becíka. Chcem, aby polícia preverila celý obchod a zistila, kto zaň nesie zodpovednosť,“ uviedol Varga. Kraj podľa neho potrebuje riešiť najmä nedostatok zdravotníckeho personálu a problémy školstva, nie podozrivé obchody s verejným majetkom.
Poslanec Národnej rady SR za SaS Alojz Hlina pripomenul, že plánovaná zámena bola na rokovaní zastupiteľstva obhajovaná aj pomocou týraným ženám. „Ale je neprijateľné, ak sa takýto citlivý problém využíva na zakrývanie podozrivého obchodu s krajským majetkom,“ vyhlásil.
Pozemky sa podľa neho podarilo zachovať kraju a teraz treba zistiť, kto a prečo chcel zámenu uskutočniť. „Dnes máme právoplatné rozhodnutie, ktoré potvrdzuje porušenie zákona pri znaleckých posudkoch. Som zvedavý, či polícia konečne začne konať,“ dodal Hlina.
Zdroj: SITA.sk - Znalecké posudky v kauze zámeny pozemkov v Nitrianskom kraji boli nezákonné, SaS žiada vyšetrenie prípadu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo spravodlivosti SR právoplatne rozhodlo o porušení zákona pri vypracovaní znaleckých posudkov v kauze plánovanej zámeny pozemkov Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) za penzión v Radave. Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada dôkladné vyšetrenie prípadu a vyvodenie zodpovednosti. Znalkyni bola uložená pokuta.
Penzión patril bývalým Becíkovým partnerom
SaS upozornila na plánovanú zámenu približne 50-tisíc štvorcových metrov krajských pozemkov za penzión, ktorého hodnota bola podľa strany sporná. Župa ocenila nehnuteľnosti na približne 1,3 milióna eur, pričom podľa odhadov SaS mohla ich hodnota dosahovať až päť miliónov eur. Penzión sa pritom niekoľko mesiacov predtým ponúkal na predaj za 790-tisíc eur.
„To, na čo sme upozorňovali od začiatku, potvrdilo právoplatné rozhodnutie ministerstva spravodlivosti,“ uviedla poslankyňa Národnej rady SR za SaS Martina Bajo Holečková. Pripomenula, že penzión patril bývalým obchodným partnerom župana Branislava Becíka a získal aj dotáciu približne pol milióna eur z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
Podľa Bajo Holečkovej župan stranu obviňoval z klamstiev a podal na jej predstaviteľov trestné oznámenie. Ona aj poslanec NR SR Alojz Hlina museli v súvislosti s prípadom vypovedať na polícii. „Dnes sa ukazuje, že naše pochybnosti mali vážny základ. Vďaka verejnému tlaku sa podarilo zámene zabrániť a župné pozemky zostali kraju. Poďakovanie patrí aj aktívnym občanom Nových Zámkov, ktorí iniciovali preskúmanie posudkov,“ dodala Bajo Holečková.
Opäť podá trestné oznámenie
Kandidát na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Henrich Varga oznámil, že na základe nových skutočností opätovne podá trestné oznámenie na Branislava Becíka. Pôvodné oznámenie totiž polícia odmietla aj s odôvodnením, že existujú znalecké posudky.
„Dnes však máme právoplatné rozhodnutie ministerstva spravodlivosti, ktoré potvrdzuje, že pri ich vypracovaní bol porušený zákon. Preto opätovne podám trestné oznámenie na Branislava Becíka. Chcem, aby polícia preverila celý obchod a zistila, kto zaň nesie zodpovednosť,“ uviedol Varga. Kraj podľa neho potrebuje riešiť najmä nedostatok zdravotníckeho personálu a problémy školstva, nie podozrivé obchody s verejným majetkom.
Poslanec Národnej rady SR za SaS Alojz Hlina pripomenul, že plánovaná zámena bola na rokovaní zastupiteľstva obhajovaná aj pomocou týraným ženám. „Ale je neprijateľné, ak sa takýto citlivý problém využíva na zakrývanie podozrivého obchodu s krajským majetkom,“ vyhlásil.
Pozemky sa podľa neho podarilo zachovať kraju a teraz treba zistiť, kto a prečo chcel zámenu uskutočniť. „Dnes máme právoplatné rozhodnutie, ktoré potvrdzuje porušenie zákona pri znaleckých posudkoch. Som zvedavý, či polícia konečne začne konať,“ dodal Hlina.
Zdroj: SITA.sk - Znalecké posudky v kauze zámeny pozemkov v Nitrianskom kraji boli nezákonné, SaS žiada vyšetrenie prípadu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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