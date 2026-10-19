Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 19.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kristián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. októbra 2026

Znalecké posudky v kauze zámeny pozemkov v Nitrianskom kraji boli nezákonné, SaS žiada vyšetrenie prípadu – VIDEO


Tagy: Penzión Pozemky predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Becík obviňoval stranu z klamstiev a podal na jej predstaviteľov trestné oznámenie, Bajo Holečková a Hlina vypovedali na polícii. Ministerstvo ...



Zdieľať
holeckova hlina varga 676x440 19.10.2026 (SITA.sk) - Becík obviňoval stranu z klamstiev a podal na jej predstaviteľov trestné oznámenie, Bajo Holečková a Hlina vypovedali na polícii.


Ministerstvo spravodlivosti SR právoplatne rozhodlo o porušení zákona pri vypracovaní znaleckých posudkov v kauze plánovanej zámeny pozemkov Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) za penzión v Radave. Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada dôkladné vyšetrenie prípadu a vyvodenie zodpovednosti. Znalkyni bola uložená pokuta.

Penzión patril bývalým Becíkovým partnerom


SaS upozornila na plánovanú zámenu približne 50-tisíc štvorcových metrov krajských pozemkov za penzión, ktorého hodnota bola podľa strany sporná. Župa ocenila nehnuteľnosti na približne 1,3 milióna eur, pričom podľa odhadov SaS mohla ich hodnota dosahovať až päť miliónov eur. Penzión sa pritom niekoľko mesiacov predtým ponúkal na predaj za 790-tisíc eur.

To, na čo sme upozorňovali od začiatku, potvrdilo právoplatné rozhodnutie ministerstva spravodlivosti,“ uviedla poslankyňa Národnej rady SR za SaS Martina Bajo Holečková. Pripomenula, že penzión patril bývalým obchodným partnerom župana Branislava Becíka a získal aj dotáciu približne pol milióna eur z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Podľa Bajo Holečkovej župan stranu obviňoval z klamstiev a podal na jej predstaviteľov trestné oznámenie. Ona aj poslanec NR SR Alojz Hlina museli v súvislosti s prípadom vypovedať na polícii. „Dnes sa ukazuje, že naše pochybnosti mali vážny základ. Vďaka verejnému tlaku sa podarilo zámene zabrániť a župné pozemky zostali kraju. Poďakovanie patrí aj aktívnym občanom Nových Zámkov, ktorí iniciovali preskúmanie posudkov,“ dodala Bajo Holečková.

Opäť podá trestné oznámenie


Kandidát na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Henrich Varga oznámil, že na základe nových skutočností opätovne podá trestné oznámenie na Branislava Becíka. Pôvodné oznámenie totiž polícia odmietla aj s odôvodnením, že existujú znalecké posudky.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Dnes však máme právoplatné rozhodnutie ministerstva spravodlivosti, ktoré potvrdzuje, že pri ich vypracovaní bol porušený zákon. Preto opätovne podám trestné oznámenie na Branislava Becíka. Chcem, aby polícia preverila celý obchod a zistila, kto zaň nesie zodpovednosť,“ uviedol Varga. Kraj podľa neho potrebuje riešiť najmä nedostatok zdravotníckeho personálu a problémy školstva, nie podozrivé obchody s verejným majetkom.

Poslanec Národnej rady SR za SaS Alojz Hlina pripomenul, že plánovaná zámena bola na rokovaní zastupiteľstva obhajovaná aj pomocou týraným ženám. „Ale je neprijateľné, ak sa takýto citlivý problém využíva na zakrývanie podozrivého obchodu s krajským majetkom,“ vyhlásil.

Pozemky sa podľa neho podarilo zachovať kraju a teraz treba zistiť, kto a prečo chcel zámenu uskutočniť. „Dnes máme právoplatné rozhodnutie, ktoré potvrdzuje porušenie zákona pri znaleckých posudkoch. Som zvedavý, či polícia konečne začne konať,“ dodal Hlina.


Zdroj: SITA.sk - Znalecké posudky v kauze zámeny pozemkov v Nitrianskom kraji boli nezákonné, SaS žiada vyšetrenie prípadu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Penzión Pozemky predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Stovky škôl v štyroch európskych krajinách dostali bombové hrozby, úrady hovoria o podvode
<< predchádzajúci článok
Protesty v Albánsku prerástli do násilia, demonštranti podpálili policajnú stanicu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 