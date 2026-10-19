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19. októbra 2026
Spišská Nová Ves sa zásadne ohradila voči hodnoteniu samospráv od Transparency International Slovensko
Hodnotenie považujeme za ovplyvňovanie dobrej mienky a poškodzovanie dobrého mena zvlášť pred voľbami, dodala pracovníčka mesta. Mesto Spišská Nová Ves sa ohradilo voči výsledkom hodnotenia ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Hodnotenie považujeme za ovplyvňovanie dobrej mienky a poškodzovanie dobrého mena zvlášť pred voľbami, dodala pracovníčka mesta.
Mesto Spišská Nová Ves sa ohradilo voči výsledkom hodnotenia samospráv od Transparency International Slovensko (TIS). V rebríčku stovky samospráv sa mesto umiestnilo na 88. mieste, je ale toho názoru, že prepad o 61 priečok oproti predchádzajúcemu hodnoteniu nezodpovedá jeho prístupu k zverejňovaniu informácií.
Informovala o tom pracovníčka mesta pre styk s médiami Edita Gondová. Samospráva poukázala na konkrétne nezrovnalosti v bodovaní, rovnako jej mali byť priradené rozhodnutia o verejnom obstarávaní subjektov, ktoré nie sú súčasťou mesta Spišská Nová Ves.
„Mesto od posledného hodnotenia neznížilo úroveň transparentnosti. K zverejňovaniu informácií a zabezpečovaniu ich dostupnosti verejnosti pristupuje rovnakým spôsobom ako pri predchádzajúcom hodnotení pred štyrmi rokmi. Výsledné hodnotenie preto považuje za neobjektívne a v niektorých prípadoch za zavádzajúce,” uviedla Gondová.
Mesto sa ohradilo voči viacerým hodnoteným oblastiam. Tvrdí, že v personálnej politike mesto nemohlo získať body za výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca, keďže takéto konanie v sledovanom období nebolo potrebné realizovať, vzhľadom na to, že všetky tieto pracovné miesta boli obsadené. Samospráva je tiež toho názoru, že neuskutočnenie výberového konania za týchto okolností nemožno považovať za nedostatok transparentnosti.
„V oblastiach predaja a prenájmu majetku či poskytovania dotácií a grantov mesto namieta nulové bodové hodnotenie pri viacerých otázkach. Napriek tomu, že poskytlo priame internetové odkazy na informácie zverejnené na svojom webovom sídle, dostalo v niekoľkých prípadoch nula bodov s odôvodnením, že informácie nie sú dohľadateľné. S týmto záverom samospráva nesúhlasí,” uviedla Gondová.
Mesto považuje za veľmi závažné nezrovnalosti hodnotenia v oblasti verejného obstarávania. Poukázalo, že spomedzi troch rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), na ktoré sa TIS v hodnotení odvoláva, sa jedno týka Okresného súdu Spišská Nová Ves a ďalšie nemocnice s poliklinikou v meste. Tieto subjekty ale nie sú súčasťou samosprávy a ich budovy nepatria mestu.
„Pri jedinom z uvedených rozhodnutí, ktoré sa týkalo mesta, bola podľa samosprávy uložená sankcia následne zrušená a uhradená suma mestu vrátená. Dôvodom bol záver preskúmania predsedom ÚVO, že k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní nedošlo,” uviedla Gondová, zdôrazňujúc, že samospráva dôrazne odmieta, aby takéto rozhodnutia slúžili ako podklad na negatívne hodnotenie jej postupov.
Mesto tiež prízvukovalo, že dôsledne dodržiava zákonné povinnosti, medzi nimi aj pravidlá verejného obstarávania a zverejňovania informácií. Je toho názoru, že hodnotenie transparentnosti musí vychádzať zo správnych a overiteľných údajov a rozlišovať medzi mestom a ďalšími inštitúciami pôsobiacimi na jeho území. Primerane by podľa neho mali byť zohľadnené aj situácie, ktoré v sledovanom období nenastali.
„Z uvedených dôvodov mesto nepovažuje zverejnené umiestnenie za objektívny obraz svojej transparentnosti. Hodnotenie považujeme za ovplyvňovanie dobrej mienky a poškodzovanie dobrého mena zvlášť pred voľbami. Mesto očakáva, že Transparency International Slovensko sa s výhradami dôsledne vysporiada, preverí sporné kritériá a zabezpečí nápravu tam, kde boli mestu body odpočítané na základe nesprávne a neobjektívne vyhodnotených podkladov,” uzavrela Gondová, dodávajúc, že v opačnom prípade plánuje mesto Spišská Nová Ves využiť všetky prostriedky právnej obrany za účelom ochrany dobrej povesti mesta. Uvažuje aj nad podaním žaloby voči Transparency International Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Spišská Nová Ves sa zásadne ohradila voči hodnoteniu samospráv od Transparency International Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Spišská Nová Ves sa ohradilo voči výsledkom hodnotenia samospráv od Transparency International Slovensko (TIS). V rebríčku stovky samospráv sa mesto umiestnilo na 88. mieste, je ale toho názoru, že prepad o 61 priečok oproti predchádzajúcemu hodnoteniu nezodpovedá jeho prístupu k zverejňovaniu informácií.
Samospráva poukázala na nezrovnalosti
Informovala o tom pracovníčka mesta pre styk s médiami Edita Gondová. Samospráva poukázala na konkrétne nezrovnalosti v bodovaní, rovnako jej mali byť priradené rozhodnutia o verejnom obstarávaní subjektov, ktoré nie sú súčasťou mesta Spišská Nová Ves.
„Mesto od posledného hodnotenia neznížilo úroveň transparentnosti. K zverejňovaniu informácií a zabezpečovaniu ich dostupnosti verejnosti pristupuje rovnakým spôsobom ako pri predchádzajúcom hodnotení pred štyrmi rokmi. Výsledné hodnotenie preto považuje za neobjektívne a v niektorých prípadoch za zavádzajúce,” uviedla Gondová.
Mesto sa ohradilo voči viacerým hodnoteným oblastiam. Tvrdí, že v personálnej politike mesto nemohlo získať body za výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca, keďže takéto konanie v sledovanom období nebolo potrebné realizovať, vzhľadom na to, že všetky tieto pracovné miesta boli obsadené. Samospráva je tiež toho názoru, že neuskutočnenie výberového konania za týchto okolností nemožno považovať za nedostatok transparentnosti.
„V oblastiach predaja a prenájmu majetku či poskytovania dotácií a grantov mesto namieta nulové bodové hodnotenie pri viacerých otázkach. Napriek tomu, že poskytlo priame internetové odkazy na informácie zverejnené na svojom webovom sídle, dostalo v niekoľkých prípadoch nula bodov s odôvodnením, že informácie nie sú dohľadateľné. S týmto záverom samospráva nesúhlasí,” uviedla Gondová.
Budovy nepatria k mestu
Mesto považuje za veľmi závažné nezrovnalosti hodnotenia v oblasti verejného obstarávania. Poukázalo, že spomedzi troch rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), na ktoré sa TIS v hodnotení odvoláva, sa jedno týka Okresného súdu Spišská Nová Ves a ďalšie nemocnice s poliklinikou v meste. Tieto subjekty ale nie sú súčasťou samosprávy a ich budovy nepatria mestu.
„Pri jedinom z uvedených rozhodnutí, ktoré sa týkalo mesta, bola podľa samosprávy uložená sankcia následne zrušená a uhradená suma mestu vrátená. Dôvodom bol záver preskúmania predsedom ÚVO, že k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní nedošlo,” uviedla Gondová, zdôrazňujúc, že samospráva dôrazne odmieta, aby takéto rozhodnutia slúžili ako podklad na negatívne hodnotenie jej postupov.
Mesto tiež prízvukovalo, že dôsledne dodržiava zákonné povinnosti, medzi nimi aj pravidlá verejného obstarávania a zverejňovania informácií. Je toho názoru, že hodnotenie transparentnosti musí vychádzať zo správnych a overiteľných údajov a rozlišovať medzi mestom a ďalšími inštitúciami pôsobiacimi na jeho území. Primerane by podľa neho mali byť zohľadnené aj situácie, ktoré v sledovanom období nenastali.
„Z uvedených dôvodov mesto nepovažuje zverejnené umiestnenie za objektívny obraz svojej transparentnosti. Hodnotenie považujeme za ovplyvňovanie dobrej mienky a poškodzovanie dobrého mena zvlášť pred voľbami. Mesto očakáva, že Transparency International Slovensko sa s výhradami dôsledne vysporiada, preverí sporné kritériá a zabezpečí nápravu tam, kde boli mestu body odpočítané na základe nesprávne a neobjektívne vyhodnotených podkladov,” uzavrela Gondová, dodávajúc, že v opačnom prípade plánuje mesto Spišská Nová Ves využiť všetky prostriedky právnej obrany za účelom ochrany dobrej povesti mesta. Uvažuje aj nad podaním žaloby voči Transparency International Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Spišská Nová Ves sa zásadne ohradila voči hodnoteniu samospráv od Transparency International Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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