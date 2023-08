Mladý muž zabil príbuzného a už je vo väzbe. O otca prišli tri deti

21.8.2023 (SITA.sk) - Zo zločinu zabitia a prečinu porušovania domovej slobody obvinil vyšetrovateľ 21-ročného muža z Rimavskej Seči v okrese Rimavská Sobota. Obvinený v piatok podvečer neoprávnene vošiel do rodinného domu v obci Rimavská Seč, kde býval jeho 22-ročný príbuzný a fyzicky ho napadol.„Privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci sa už poškodeného nepodarilo oživiť. Páchateľ po spáchaní skutku z miesta ušiel, ale v krátkom čase ho policajti vypátrali a obmedzili na osobnej slobode," informovala banskobystrická polícia. Zabitím muža prišli podľa polície tri deti o otca.Po vykonaní procesných úkonov bol páchateľ umiestnený do policajnej cely, vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. Sudca okresného súdu už obvineného vzal do väzby, prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.