Ruskí tajní chcú hlavu Šojgua aj Gerasimova, Putinovi radia agresívnejšie vedenie vojny

21.8.2023 (SITA.sk) - Niektorí predstavitelia ruských tajných služieb vyzývajú vodcu Vladimira Putina , aby vyhodil ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova a prešiel na agresívnejšie vedenie vojny. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Bloomberg.Mnohých predstaviteľov ruskej elity vraj prekvapila Putinova slabá reakcia na vzburu Jevgenija Prigožina a následné nepotrestanie lídra Wagnerovej skupiny Medzi ruskými predstaviteľmi to vyvolalo obavy z potenciálnej opozície voči Putinovi na vysokej úrovni alebo z ďalších problémov.Medzi okupačnými silami zároveň stále pretrváva nespokojnosť s neúspechmi Ruska na bojisku.Šojgu a Gerasimov však zatiaľ zostávajú na svojich postoch. Podľa dvoch zdrojov agentúry Bloomberg mal pritom Prigožinov pokus o zosadenie týchto dvoch určitú podporu kľúčových štátnych bezpečnostných agentúr.Podľa piatich osôb oboznámených so situáciou chcú stúpenci tvrdej bezpečnostnej línie vymeniť Šojgua v rámci prechodu k agresívnejšiemu vedeniu vojny vrátane plnej mobilizácie a stanného práva.V súčasnosti však nič nenasvedčuje tomu, že by ich mali prepustiť a ruské politické vedenie sa miesto toho zaoberá ich kritikmi.