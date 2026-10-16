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 24hod.sk    Šport

16. októbra 2026

Mladý Španiel Jodar priznal, že okrem úderov sa musí zlepšiť aj v správaní sa na kurte – VIDEO


Tagy: ATP Tour

Dvadsaťročný španielsky tenista Rafael Jodar prekvapil postupom do semifinále turnaja v Šanghaji, na ktorom predtým vynadal podávačovi loptičiek. Mladý španielsky tenista Rafael Jodar priznal, že sa ...



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china_tennis_shanghai_masters_7_272 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťročný španielsky tenista Rafael Jodar prekvapil postupom do semifinále turnaja v Šanghaji, na ktorom predtým vynadal podávačovi loptičiek.


Mladý španielsky tenista Rafael Jodar priznal, že sa ešte "učí, ako sa má správať na kurte" po tom, čo na turnaji v Šanghaji počastoval nadávkou zberača loptičiek na kurte. Dvadsaťročný Španiel dosiahol významný úspech, keď v piatok sa prebojoval už do semifinále a stal sa najmladším hráčom v histórii podujatia, ktorý sa dostal medzi posledné kvarteto tenistov.

Jodar po tom, čo prehral prvý set, otočil zápas a zdolal Nóra Caspera Ruuda 4:6, 6:4, 6:3. Bol to jeho prvý zápas od varovania za nešportové správanie, keď v osemfinále proti Holanďanovi Boticovi van de Zandschulpovi v španielčine zakričal na mladého chlapca: "Daj mi ten sk**vený uterák!"

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S odstupom času sa však španielsky tenista kajal. "Bol som frustrovaný sám zo seba a nedokázal som v tom momente ovládať svoje emócie," povedal novinárom po víťaznom štvrťfinále.

"Po zápase som o tom premýšľal a nemal som to robiť na toho loptového chlapca. Bola to moja chyba," dodal a zároveň vyjadril túžbu ospravedlniť sa chlapcovi.

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"Rovnako ako sa učím správne zahrať forhend, bekhend alebo podanie, takisto sa učím správať na kurte. A je ešte veľa vecí, ktoré musím zlepšiť," uviedol svetová trinástka s pokorou. "Nie som dokonalý," dodal Jodar.

Mladík zažíva prelomový rok, keď sezónu začínal na 168. mieste svetového rebríčka a aktuálne je už v druhej desiatke. Nórovi Ruudovi aktuálne patrí 24. priečka, v zápase proti Jodarovi odvrátil tri mečbaly, no na konci duel spravil dvojchybu a prehral.

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V semifinále na Jodara čaká víťaz zápasu medzi Rusom Daniilom Medvedevom a Američanom Tommym Paulom.


Zdroj: SITA.sk - Mladý Španiel Jodar priznal, že okrem úderov sa musí zlepšiť aj v správaní sa na kurte – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ATP Tour
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