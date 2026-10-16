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16. októbra 2026
V roku 2027 budú v F1 jazdiť dvaja Brazílčania, mladík Camara v tíme Haas nahradí Francúza Ocona
Tagy: F1 Formula 1
Doteraz naposledy boli v F1 dvaja piloti z Brazílie v roku 2016 Brazílčan Rafael Camara v roku 2027 absolvuje debut v prestížnom motoristickom seriáli F1 vo farbách tímu Haas. Stále iba 21-ročný ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Doteraz naposledy boli v F1 dvaja piloti z Brazílie v roku 2016
Brazílčan Rafael Camara v roku 2027 absolvuje debut v prestížnom motoristickom seriáli F1 vo farbách tímu Haas. Stále iba 21-ročný mladík v stajni nahradí Francúza Estebana Ocona a jazdiť bude po boku britského rovesníka Olivera Bearmana.
"Je to dôležitý krok v mojej kariére. Teraz sa plne sústredím na čo najlepšiu prípravu na túto novú výzvu. Bude toho veľa, čo sa mám naučiť, a teším sa na úzku spoluprácu so svojím tímom," uviedol rodák z Recife prostredníctvom stanoviska tímu Haas.
Camara je členom Ferrari Driver Academy od roku 2021. V aktuálnej sezóne viedol šampionát Formuly 2, zároveň svoje schopnosti predviedol v roku 2025 víťazstvom v seriáli Formuly 3 s tímom Trident.
"Som naozaj nadšený, že môžeme angažovať taký mladý a úžasný talent, ako je Rafael Camara. Nemusím zdôrazňovať jeho úspechy v juniorských kategóriách, tie sú veľmi pôsobivé," komentoval novú posilu šéf tímu Haas Ajao Komacu.
Prvýkrát od roku 2016 bude mať Brazília dvoch jazdcov v F1. Vtedy boli súčasťou šampionátu Felipe Massa a Felipe Nasr, teraz okrem Camaru to bude aj Gabriel Bortoleto v tíme Audi.
Aktuálne sa Haas nachádza na siedmom mieste v Pohári konštruktérov F1 so ziskom 30 bodov. Ďalšie môže pridať 25. októbra v americkom Austine na Veľkej cene USA.
Zdroj: SITA.sk - V roku 2027 budú v F1 jazdiť dvaja Brazílčania, mladík Camara v tíme Haas nahradí Francúza Ocona © SITA Všetky práva vyhradené.
Brazílčan Rafael Camara v roku 2027 absolvuje debut v prestížnom motoristickom seriáli F1 vo farbách tímu Haas. Stále iba 21-ročný mladík v stajni nahradí Francúza Estebana Ocona a jazdiť bude po boku britského rovesníka Olivera Bearmana.
"Je to dôležitý krok v mojej kariére. Teraz sa plne sústredím na čo najlepšiu prípravu na túto novú výzvu. Bude toho veľa, čo sa mám naučiť, a teším sa na úzku spoluprácu so svojím tímom," uviedol rodák z Recife prostredníctvom stanoviska tímu Haas.
Camara je členom Ferrari Driver Academy od roku 2021. V aktuálnej sezóne viedol šampionát Formuly 2, zároveň svoje schopnosti predviedol v roku 2025 víťazstvom v seriáli Formuly 3 s tímom Trident.
"Som naozaj nadšený, že môžeme angažovať taký mladý a úžasný talent, ako je Rafael Camara. Nemusím zdôrazňovať jeho úspechy v juniorských kategóriách, tie sú veľmi pôsobivé," komentoval novú posilu šéf tímu Haas Ajao Komacu.
Prvýkrát od roku 2016 bude mať Brazília dvoch jazdcov v F1. Vtedy boli súčasťou šampionátu Felipe Massa a Felipe Nasr, teraz okrem Camaru to bude aj Gabriel Bortoleto v tíme Audi.
Aktuálne sa Haas nachádza na siedmom mieste v Pohári konštruktérov F1 so ziskom 30 bodov. Ďalšie môže pridať 25. októbra v americkom Austine na Veľkej cene USA.
Zdroj: SITA.sk - V roku 2027 budú v F1 jazdiť dvaja Brazílčania, mladík Camara v tíme Haas nahradí Francúza Ocona © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: F1 Formula 1
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