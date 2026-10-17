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17. októbra 2026
Konferencia SFZ mala krátke trvanie. Nespokojní delegáti rokovanie opustili už v úvode
Tagy: konferencia SFZ
Konferenciu opustila skupina, ktorá má výhrady voči fungovaniu SFZ. Konanie konferencie preto presunuli na 6. november do Bratislavy. Piatková riadna konferencia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v ...
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17.10.2026 (SITA.sk) - Konferenciu opustila skupina, ktorá má výhrady voči fungovaniu SFZ. Konanie konferencie preto presunuli na 6. november do Bratislavy.
Piatková riadna konferencia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Senci netrvala dlho. Po piatom bode programu ju predčasne ukončili, keďže nebola uznášaniaschopná. Hlasovacie právo malo celkovo 85 delegátov, no súčasťou konferencie bolo v uvedenom čase len 60 z nich.
Ostatní akciu opustili na protest proti nezaradeniu deviatich bodov do programu rokovania. Medzi nimi boli návrh na nezávislé hĺbkové finančné a právne preskúmanie SFZ o.z. a jeho dcérskych spoločností SFZ Marketing s.r.o. a SFZ Event s.r.o., či návrh na pozastavenie výkonu funkcie prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi či kontrolórovi Pavlovi Adamčiakovi.
Konferenciu opustila skupina, ktorá má výhrady voči fungovaniu SFZ. Konanie konferencie preto presunuli na 6. november do Bratislavy.
"Mali sme mandát predniesť materiály, ktoré sme navrhli v stanovenej lehote a boli predložené a zahrnuté do programu. Právo diskutovať o vážnych problémoch slovenského futbalu nám bolo upreté. Kvalifikovaná väčšina vypustila naše body z programu, to je znak, že s nami nechcú diskutovať. My sme opustili sálu v duchu toho,“ uviedol po odchode zo sály Ondrej Brendza.
Prezident SFZ Kováčik informoval, že vypustené body budú zaradené do programu do najbližšieho rokovania Výkonného výboru SFZ naplánovaného na 3. novembra. „Na volebnej konferencii som sľúbil, že urobím všetko pre to, aby som SFZ vyviedol zo súčasnej nelichotivej situácie. V súčasnosti čelíme viacerým hrozbám. Najväčšia je od politika, ktorý chce svoju kampaň postaviť na poľovníckom princípe a určovať, kto má alebo nemá riadiť SFZ. Zastavením financovania z vymyslených a s použitím štátnych prostriedkov nijako nesúvisiacich, zástupných dôvodov, vytvárať aj brutálny ekonomický tlak na dosiahnutie svojich cieľov,“ uviedol tiež Kováčik podľa webu SFZ.
"Tri spoločnosti, Apex, Asbis a Swan, si uplatňujú voči SFZ sporné pohľadávky, ktorých suma dosahuje približne 25 miliónov eur. Existenciu a dôvodnosť týchto nárokov SFZ odmieta a poukazuje na závažné pochybnosti o ich skutkovom a právnom základe. Sú predmetom preverovania príslušnými orgánmi. Je zrejmé, že pri dohodách o ich ručení došlo k fyzickým odpojeniam a priložením iných verzií, čo je zrejmým následkom podvodného konania troch osôb. SFZ sa bráni všetkými prostriedkami a zatiaľ úspešne,“ pokračoval.
"Máme stále podporu od Európskej futbalovej únie (UEFA), aj v týchto neľahkých časoch. Prišiel nás o tom osobne presvedčiť jej prezident Aleksander Čeferin. Pred týždňom navštívil Slovensko, na jeho žiadosť sa s ním stretol – aj s nami – slovenský premiér. Hovorilo sa o téme, ktorú chcel pán Čeferin počuť, a síce, že SFZ dostane od štátu peniaze, ktoré mu zo zákona patria a na ktoré má nárok. Šéf UEFA má detailný a komplexný prehľad o situácii na SFZ. Predseda vlády Robert Fico nám na stretnutí sľúbil, že v dohľadnej dobe SFZ dostane finančné prostriedky, ktoré nám ministerstvo športu a cestovného ruchu zadržuje. A tá už dosahuje vyše 9 miliónov eur," povedal tiež šéf zväzu.
SFZ medzičasom získal od UEFA pôžičku 1,83 milióna eur, ktorej polovicu má splatiť v apríli 2028 a druhú časť o rok neskôr. Od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) by mal čoskoro dostať 799-tisíc USD z programu FIFA Forward 3 na prevádzkové náklady.
Súčasťou piatkovej konferencie bolo aj oceňovanie, Zlatý odznak SFZ dostali Ján Blecha, Miloslav Rychnák, Milan Bezák, Vendelín Novysedlák, Arpád Benovič, Ján Tomčík, Richard Havrilla a Igor Bella.
Zdroj: SITA.sk - Konferencia SFZ mala krátke trvanie. Nespokojní delegáti rokovanie opustili už v úvode © SITA Všetky práva vyhradené.
Piatková riadna konferencia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Senci netrvala dlho. Po piatom bode programu ju predčasne ukončili, keďže nebola uznášaniaschopná. Hlasovacie právo malo celkovo 85 delegátov, no súčasťou konferencie bolo v uvedenom čase len 60 z nich.
Ostatní akciu opustili na protest proti nezaradeniu deviatich bodov do programu rokovania. Medzi nimi boli návrh na nezávislé hĺbkové finančné a právne preskúmanie SFZ o.z. a jeho dcérskych spoločností SFZ Marketing s.r.o. a SFZ Event s.r.o., či návrh na pozastavenie výkonu funkcie prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi či kontrolórovi Pavlovi Adamčiakovi.
Konferenciu opustila skupina, ktorá má výhrady voči fungovaniu SFZ. Konanie konferencie preto presunuli na 6. november do Bratislavy.
"Mali sme mandát predniesť materiály, ktoré sme navrhli v stanovenej lehote a boli predložené a zahrnuté do programu. Právo diskutovať o vážnych problémoch slovenského futbalu nám bolo upreté. Kvalifikovaná väčšina vypustila naše body z programu, to je znak, že s nami nechcú diskutovať. My sme opustili sálu v duchu toho,“ uviedol po odchode zo sály Ondrej Brendza.
Čo na to Kováčik?
Prezident SFZ Kováčik informoval, že vypustené body budú zaradené do programu do najbližšieho rokovania Výkonného výboru SFZ naplánovaného na 3. novembra. „Na volebnej konferencii som sľúbil, že urobím všetko pre to, aby som SFZ vyviedol zo súčasnej nelichotivej situácie. V súčasnosti čelíme viacerým hrozbám. Najväčšia je od politika, ktorý chce svoju kampaň postaviť na poľovníckom princípe a určovať, kto má alebo nemá riadiť SFZ. Zastavením financovania z vymyslených a s použitím štátnych prostriedkov nijako nesúvisiacich, zástupných dôvodov, vytvárať aj brutálny ekonomický tlak na dosiahnutie svojich cieľov,“ uviedol tiež Kováčik podľa webu SFZ.
"Tri spoločnosti, Apex, Asbis a Swan, si uplatňujú voči SFZ sporné pohľadávky, ktorých suma dosahuje približne 25 miliónov eur. Existenciu a dôvodnosť týchto nárokov SFZ odmieta a poukazuje na závažné pochybnosti o ich skutkovom a právnom základe. Sú predmetom preverovania príslušnými orgánmi. Je zrejmé, že pri dohodách o ich ručení došlo k fyzickým odpojeniam a priložením iných verzií, čo je zrejmým následkom podvodného konania troch osôb. SFZ sa bráni všetkými prostriedkami a zatiaľ úspešne,“ pokračoval.
"Máme stále podporu od Európskej futbalovej únie (UEFA), aj v týchto neľahkých časoch. Prišiel nás o tom osobne presvedčiť jej prezident Aleksander Čeferin. Pred týždňom navštívil Slovensko, na jeho žiadosť sa s ním stretol – aj s nami – slovenský premiér. Hovorilo sa o téme, ktorú chcel pán Čeferin počuť, a síce, že SFZ dostane od štátu peniaze, ktoré mu zo zákona patria a na ktoré má nárok. Šéf UEFA má detailný a komplexný prehľad o situácii na SFZ. Predseda vlády Robert Fico nám na stretnutí sľúbil, že v dohľadnej dobe SFZ dostane finančné prostriedky, ktoré nám ministerstvo športu a cestovného ruchu zadržuje. A tá už dosahuje vyše 9 miliónov eur," povedal tiež šéf zväzu.
Financie pre SFZ
SFZ medzičasom získal od UEFA pôžičku 1,83 milióna eur, ktorej polovicu má splatiť v apríli 2028 a druhú časť o rok neskôr. Od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) by mal čoskoro dostať 799-tisíc USD z programu FIFA Forward 3 na prevádzkové náklady.
Súčasťou piatkovej konferencie bolo aj oceňovanie, Zlatý odznak SFZ dostali Ján Blecha, Miloslav Rychnák, Milan Bezák, Vendelín Novysedlák, Arpád Benovič, Ján Tomčík, Richard Havrilla a Igor Bella.
Zdroj: SITA.sk - Konferencia SFZ mala krátke trvanie. Nespokojní delegáti rokovanie opustili už v úvode © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: konferencia SFZ
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