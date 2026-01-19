Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 19.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahomíra, Mário
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. januára 2026

Polícia zadržala šéfku Pirátskej strany Šubovú, Demokrati hovoria o pomste – VIDEO


Tagy: Domová prehliadka Dotácie podpredseda Demokratov Zatknutie

Policajti v pondelok zadržali šéfku Pirátskej strany Zuzanu Šubovú, ktorá pôsobila na



Zdieľať
6470748d23b6e624402184 676x451 19.1.2026 (SITA.sk) - Policajti v pondelok zadržali šéfku Pirátskej strany Zuzanu Šubovú, ktorá pôsobila na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) v rokoch 2021 až 2022 ako šéfka protikorupčnej sekcie. Informovali o tom predstavitelia opozičnej politickej strany Demokrati s tým, že u nej zároveň vykonávajú domovú prehliadku. Podľa podpredsedu Demokratov Juraja Šeligu ide o pomstu za poukazovanie na kauzu haciend postavených z dotácií PPA.

Nenávistné listy


Dôvodom celej veci je podľa Šeligu to, že niekto posiela nenávistné listy aktuálnemu šéfovi finančnej správy Jozefovi Kissovi, ktorý v minulosti tiež pôsobil na PPA ako generálny riaditeľ.

Ten preto podal trestné oznámenie pre podozrenie z nebezpečného prenasledovania. „Pani Šubová bola k tomu vypovedať opakovane. Odmietla, že ona by niečo také urobila,“ zdôraznil Šeliga.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Polícia má podľa Šeligu v úmysle doma u Šubovej zaistiť počítače, mobily a tlačiarne. Šubová má ísť totiž o týždeň vypovedať v kauze haciend do Bruselu. „Nevedia čo robiť, nevedia, ako jej zavrieť ústa,“ skonštatoval.

EÚ musí zasiahnuť


„Som v šoku, že slovenská polícia zadržala Zuzanu Šubovú, ktorá mala na budúci týždeň vypovedať v Európskom parlamente. Žiadam o vysvetlenie, prečo ju slovenská polícia zadržala. Paní Šubová patrí k osobnostiam, ktoré dlhodobo upozorňujú na nekalosti v oblasti čerpania európskych dotácií na Slovensku,“ napísal na sociálne sieti český europoslanec Tomáš Zdechovský.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Zadržanie Šubovej podľa neho vzbudzuje podozrenie, že cieľom je zastrašiť osoby, ktoré sa podieľajú na rozkývaní pochybného čerpania európskych dotácií. „Pokiaľ by to tak bolo, tak musí EÚ zasiahnuť,“ dodal Zdechovský.


Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala šéfku Pirátskej strany Šubovú, Demokrati hovoria o pomste – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Domová prehliadka Dotácie podpredseda Demokratov Zatknutie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Stretnutie Fica s Trumpom zapadá do politiky na štyri svetové strany, tvrdí šéf obchodnej komory
<< predchádzajúci článok
Mladý vodič zišiel v Boleráze z cesty, doplatila na to socha svätého Rochusa – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 