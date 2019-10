Mlyn v Spišskom Podhradí odkúpilo mesto, chce získať zdroje na obnovu

Na snímke rad elektromotorov nainštalovaných v 40-tych rokoch minulého storočia na pohon mlyna v Spišskom Podhradí 8. októbra 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Spišské Podhradie 8. októbra (TASR) – Mesto Spišské Podhradie pred rokom odkúpilo historickú budovu tamojšieho mlyna aj so vzácnym a funkčným zariadením. V súčasnosti sa snaží získať prostriedky na jeho ďalšiu obnovu.zdôvodnil rozhodnutie primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta.Kedysi boli v tomto mestečku tri mlyny, zachoval sa však len tento jediný. Cieľom samosprávy je zachovať ho pre ďalšie generácie, no zároveň sprístupniť pamiatku aj pre návštevníkov. Mestu sa podarilo nedávno získať finančné zdroje na obnovu elektroinštalácie v budove a zároveň na dodávku nových informačných panelov.dodal primátor. Samospráva chce okrem toho viac zviditeľniť tento priestor, keďže mlyn je ďalej od centra.Prvá písomná zmienka o tomto mlyne pochádza z roku 1869, miestni však tvrdia, že stál v Spišskom Podhradí už skôr. Jedno poschodie nadstavili na prelome 19. a 20. storočia. Správca mlyna v Spišskom Podhradí Ján Burik ozrejmil, že spočiatku bol poháňaný vodou, avšak po znárodnení v 50. rokoch minulého storočia ho prerobili na elektrický pohon.priblížil Burik.V súčasnosti je už prevádzka mlyna nerentabilná, takže budova slúži ako expozícia mlynárstva pod Spišským hradom. Podarilo sa zachovať aj pôvodnú technológiu, ktorá bola v 40. rokoch minulého storočia obnovená, aj kamene, ktoré mleli zrno na múku, sa vymenili za valcové stolice. Vďaka tomu sa zvýšila jeho kapacita mletia na 1,5 tony múky za deň.skonštatoval Burik. Zároveň upozornil, že všetka pôvodná technológia v tomto mlyne je funkčná a stačilo by pár úprav, aby sa opäť sprevádzkoval.