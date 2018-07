MMF: Ochranné clá USA pravdepodobne nezvrátia ich obchodný deficit

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 25. júla (TASR) - Ochranné clá amerického prezidenta Donalda Trumpa pravdepodobne nezvrátia obchodný deficit Spojených štátov. Uviedol to vo svojej správe Medzinárodný menový fond (MMF).Trump v uplynulých mesiacoch zaviedol clá na dovoz ocele a hliníka z väčšiny krajín sveta, a tiež clá na čínsky tovar v hodnote 34 miliárd USD (29,04 miliardy eur). Zároveň kritizoval prebytky, ktoré zahraniční obchodní partneri vykazujú v rámci svojej bilancie s USA.Čína a Európska únia (EÚ) zaviedli odvetné opatrenia proti americkým sadzbám, čo viedlo k obavám z obchodnej vojny.skonštatoval MMF vo svojej výročnej správe o nerovnováhach na bežných účtoch.Fond so sídlom vo Washingtone zároveň uviedol, že súčasné riziká vyplývajúce z týchto nerovnováh sú malé, ale narastajúce.Rozpočtový schodok USA, ktorý smeruje k prekročeniu hranice 1 bilióna USD, je dôsledkom silnejšieho dolára. A práve ten je aj príčinou prehlbovania obchodného schodku USA.Obchodné politiky, aké praktizuje prezident Trump, majú dosť malý vplyv na deficit, upozornil hlavný ekonóm MMF Maury Obstfeld. Dodal, že fiškálna politika a demografické trendy majú oveľa významnejšie a dlhodobé účinky na obchod a bilanciu bežného účtu.MMF v správe odporučil krajinám s obchodným prebytkom aj s deficitom, ako sú USA, aby sa pokúsili o oživenie snáh o liberalizáciu a posilnenie multilaterálneho obchodného systému, zvlášť pokiaľ ide o podporu obchodu so službami, kde sú zisky z cezhraničného obchodu značné, ale aj prekážky zostávajú vysoké.Pretrvávajúce vysoké obchodné prebytky USA s krajinami ako Čína a Nemecko súuzavrel Obstfeld.(1 EUR = 1,1706 USD)