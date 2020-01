Mníchovský inštitút víta čiastkovú dohodu medzi USA a Čínou, ale nepovažuje ju za dostatočnú

Krok správnym smerom

Miernejšie clá, vyššie nákupy

14.1.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecký inštitút Ifo v princípe víta čiastkovú dohodu v obchodnom spore medzi USA a Čínou, nepovažuje ju však za dostatočnú. Vyhlásil to v utorok expert inštitútu na zahraničný obchod Martin Braml.„Dohoda stále nie je adekvátna, pretože upustenie od dalších ciel a kozmetické úpravy nemôžu nahradiť reálnu, komplexnú obchodnú dohodu,“ uviedol Braml v tlačovej správe.Aj čiastková dohoda však predstavuje krok správnym smerom, ktorý signalizuje, že Trumpova administratíva je v princípe ochotná uzatvárať obchodné zmluvy, dodal ekonóm.Poukázal pri tom na rokovania, ktoré vedie Washington s Mexikom, Kanadou, Japonskom a Južnou Kóreou. Európska únia by mala podľa neho situáciu využiť a usilovať sa o rýchle uzavretie komplexnej obchodnej dohody s USA.Poukázal pritom na dohodu, ktorú v roku 2018 vyrokoval vtedajší predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker . Tá počíta s postupným odbúravaním ciel, avšak iba v obchode s priemyselnými tovarmi.„Dohoda by sa mala riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) ... To znamená, že sa nemôže obmedzovať iba na určité oblasti, ale musí obsiahnuť všetky aspekty obchodu,“ zdôraznil ekonóm.Washington a Peking plánujú v stredu podpísať čiastkovú obchodnú zmluvu. Obsahovať bude zmiernenie ciel, zvýšenie nákupov amerických farmárskych produktov čínskou stranou a zmeny pravidiel v oblasti ochrany duševného vlastníctva.Podpisom tzv. prvej fázy obchodnej dohody sa otvára priestor k ďalším rokovaniam. Ich výsledkom by mohla byť komplexná zmluva upravujúca obchodné vzťahy dvoch najväčších svetových ekonomík.