Prezidentka Čaputová ocenila prácu policajtov, hasičov a horských záchranárov (foto)

14.1.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok slávnostne prijala v Prezidentskom paláci predstaviteľov polície, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby. Vo svojom prejave poďakovala záchranárom za prácu, ktorú vykonávajú vo verejnom záujme. Zdôraznila dôležitosť ich povolania, ako aj neľahké podmienky, ktoré pri výkone svojej práce často mávajú.Čaputová pripomenula, že nebyť policajtov a hasičov, počet obetí prešovskej tragédie mohol byť vyšší. „Veľmi si vážim, že ste si zo všetkých možných a oveľa ľahších povolaní vybrali svoje ťažké a úctyhodné povolanie. Ste a musíte byť ľuďmi každodennej poctivej služby, služby spoločnosti a spoluobčanom. Inak by následky boli veľmi kruté. Ľudia by prichádzali o život, o zdravie a o majetok,“ uviedla prezidentka vo svojom príhovore.Hlava štátu zdôraznila, že zo strany bežných ľudí sa dnes záchranné zložky často stretávajú s mudrovaním a neúctou voči odbornosti.„Uvedomujem si, aká komplexná je pri dnešných podmienkach práca príslušníkov policajného zboru. Ak je to nevyhnuté, musíte vedieť poskytnúť zdravotnícku prvú pomoc, musíte mať fyzickú spôsobilosť, aby ste vedeli zakročiť voči prípadnému násilníkovi, musíte ovládať služobné predpisy a zákony. Pri náročných zákrokoch musíte postupovať psychologicky správne a na ulici sa od vás očakáva, že v prípade potreby budete konať kvalifikovane ako terénny sociálny pracovník,“ ocenila prácu policajtov prezidentka.Pri poďakovaní Hasičskému a záchrannému zboru uviedla, že hasiči v priemere zasahujú na Slovensku každých 20 minút. Vyzdvihla najmä fakt, že pri výjazde hasiči netušia, aká náročná situácia ich čaká a aký náročný úkon budú musieť v priebehu niekoľkých minút zvládnuť.Za prijatie v paláci sa prezidentke vo svojich prejavoch poďakovali prezident policajného zboru Milan Lučanský , prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý a prezident Horskej záchrannej služby a riaditeľ horskej záchrannej služby Jozef Janiga Predstavitelia polície, hasičov a Horskej záchrannej služby boli treťou oficiálnou návštevou v Prezidentskom paláci v roku 2020. Prezidentka prijala 3.1. koledníkov Dobrej noviny a zástupcov cirkví a náboženských spoločností na Slovensku.