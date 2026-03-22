Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 22.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Beňadik
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. marca 2026

Mnohé jednorodičovské rodiny žijú na hranici chudoby, materiálne im pomáha Odevná banka


Zdieľať
22.3.2026 (SITA.sk) - Jedorodičovské rodiny denne bojujú s mnohými výzvami, popri starostlivosti o deti sa musia popasovať aj s výdavkami na bývanie, potraviny, lieky či oblečenie. Mnohé z rodín, v ktorých je len jeden rodič, žijú na hranici chudoby.

Materiálne zabezpečenie


S materiálnym zabezpečením rodičom – samoživiteľom pomáha Odevná banka, projekt Nadácie pre deti Slovenska. Odevná banka od svojho vzniku poskytla oblečenie už viac ako 3 000 rodinám. Pri príležitosti Medzinárodného dňa jednorodičov o tom informovala Odevná banka.

Jednorodičia to dnes majú mimoriadne náročné. Potrebujeme na ich statočnosť, ale aj potreby upozorňovať čo najviac. Väčšiu pozornosť si zaslúžia nielen v tento deň, ale počas celého roka,“ uviedla Zuzana Horváthová z Odevnej banky.

Od začiatku svojho fungovania Odevná banka odoslala 13 500 balíkov oblečenia, ktoré pomohlo vyše 3000 rodinám a podporila tak približne 7 800 detí.

„Obrovský záujem o pomoc potvrdzuje, že naša iniciatíva má zmysel. Vďaka solidarite konkrétnych darcov naozaj dôstojne pomáhame rodinám v núdzi. Balíky posielame priamo domov, aby rodičia nemuseli čeliť stigme, ktorá sa často spája s návštevou charitatívnych zariadení,“ vysvetlila Horváthová.

Zvýšenie kapacít


Spomedzi žiadateľov o pomoc tvoria 81,4 % ženy. Najčastejšie ide o rodičov vo veku 20 až 29 rokov, ktorí tvoria vyše 36 % všetkých žiadateľov. Odevná banka svoju pomoc smeruje najmä do regiónov s vyššou mierou sociálneho ohrozenia.

Najväčší podiel podpory smeruje na východné Slovensko, najmä do Košického (44,8 %) a Prešovského kraja (36,2 %). Najviac pomoci smeruje k deťom v predškolskom veku, teda od 3 do 6 rokov.

Odevná banka priblížila, že na rozsahu pomoci sa odrazilo aj zvyšovanie kapacít projektu. Vďaka zbierke a finančným partnerom sa po navýšení pracovných úväzkov dvoch zamestnankýň počet odoslaných balíkov zvýšil o 90 %, informovala Odevná banka.

Projekt vznikol najmä na pomoc rodičom – samoživiteľom, no Odevná banka chce svoje pôsobenie postupne rozšíriť aj na ďalšie ohrozené skupiny.


Odevná banka pomáha osamelým rodičom v materiálnej núdzi už približne jeden a pol roka. Vznikla ako reakcia na rastúcu chudobu jednorodičovských domácností. Prijíma čisté oblečenie v dobrom stave od individuálnych aj firemných darcov, triedi ho podľa veľkostí a funkčnosti a následne ho zasiela priamo rodinám v núdzi.




Zdroj: SITA.sk - Mnohé jednorodičovské rodiny žijú na hranici chudoby, materiálne im pomáha Odevná banka © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 