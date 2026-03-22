Nedeľa 22.3.2026
Meniny má Beňadik
22. marca 2026
Mnohé jednorodičovské rodiny žijú na hranici chudoby, materiálne im pomáha Odevná banka
Jedorodičovské rodiny denne bojujú s mnohými výzvami, popri starostlivosti o deti sa musia popasovať aj s výdavkami na bývanie, potraviny, lieky či oblečenie. Mnohé z rodín, v ktorých je len jeden rodič, žijú ...
22.3.2026 (SITA.sk) - Jedorodičovské rodiny denne bojujú s mnohými výzvami, popri starostlivosti o deti sa musia popasovať aj s výdavkami na bývanie, potraviny, lieky či oblečenie. Mnohé z rodín, v ktorých je len jeden rodič, žijú na hranici chudoby.
S materiálnym zabezpečením rodičom – samoživiteľom pomáha Odevná banka, projekt Nadácie pre deti Slovenska. Odevná banka od svojho vzniku poskytla oblečenie už viac ako 3 000 rodinám. Pri príležitosti Medzinárodného dňa jednorodičov o tom informovala Odevná banka.
„Jednorodičia to dnes majú mimoriadne náročné. Potrebujeme na ich statočnosť, ale aj potreby upozorňovať čo najviac. Väčšiu pozornosť si zaslúžia nielen v tento deň, ale počas celého roka,“ uviedla Zuzana Horváthová z Odevnej banky.
Od začiatku svojho fungovania Odevná banka odoslala 13 500 balíkov oblečenia, ktoré pomohlo vyše 3000 rodinám a podporila tak približne 7 800 detí.
„Obrovský záujem o pomoc potvrdzuje, že naša iniciatíva má zmysel. Vďaka solidarite konkrétnych darcov naozaj dôstojne pomáhame rodinám v núdzi. Balíky posielame priamo domov, aby rodičia nemuseli čeliť stigme, ktorá sa často spája s návštevou charitatívnych zariadení,“ vysvetlila Horváthová.
Spomedzi žiadateľov o pomoc tvoria 81,4 % ženy. Najčastejšie ide o rodičov vo veku 20 až 29 rokov, ktorí tvoria vyše 36 % všetkých žiadateľov. Odevná banka svoju pomoc smeruje najmä do regiónov s vyššou mierou sociálneho ohrozenia.
Najväčší podiel podpory smeruje na východné Slovensko, najmä do Košického (44,8 %) a Prešovského kraja (36,2 %). Najviac pomoci smeruje k deťom v predškolskom veku, teda od 3 do 6 rokov.
Odevná banka priblížila, že na rozsahu pomoci sa odrazilo aj zvyšovanie kapacít projektu. Vďaka zbierke a finančným partnerom sa po navýšení pracovných úväzkov dvoch zamestnankýň počet odoslaných balíkov zvýšil o 90 %, informovala Odevná banka.
Projekt vznikol najmä na pomoc rodičom – samoživiteľom, no Odevná banka chce svoje pôsobenie postupne rozšíriť aj na ďalšie ohrozené skupiny.
Odevná banka pomáha osamelým rodičom v materiálnej núdzi už približne jeden a pol roka. Vznikla ako reakcia na rastúcu chudobu jednorodičovských domácností. Prijíma čisté oblečenie v dobrom stave od individuálnych aj firemných darcov, triedi ho podľa veľkostí a funkčnosti a následne ho zasiela priamo rodinám v núdzi.
Zdroj: SITA.sk - Mnohé jednorodičovské rodiny žijú na hranici chudoby, materiálne im pomáha Odevná banka © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusi navrhli zinscenovať pokus o atentát na Orbána, aby ovplyvnili maďarské voľby
Rusi navrhli zinscenovať pokus o atentát na Orbána, aby ovplyvnili maďarské voľby
Blízky východ na pokraji eskalácie, rakety, drony a hrozby rozsiahleho konfliktu
Blízky východ na pokraji eskalácie, rakety, drony a hrozby rozsiahleho konfliktu