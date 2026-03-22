 Z domova

22. marca 2026

Rusi navrhli zinscenovať pokus o atentát na Orbána, aby ovplyvnili maďarské voľby


belgium_eu_summit_90963 676x451 22.3.2026 (SITA.sk) - V období pred aprílovými kľúčovými voľbami v Maďarsku začala jednotka ruskej zahraničnej spravodajskej služby minulý mesiac biť na poplach kvôli prudko klesajúcej verejnej podpore premiéra Viktora Orbána, ktorého priateľské väzby na Moskvu dlhodobo poskytujú Kremľu strategickú oporu v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európskej únie.

Drastické opatrenia


Ako píše denník The Washington Post, dôstojníci spravodajskej služby naznačili, že by mohli byť potrebné drastické opatrenia – stratégia, ktorú nazvali „Gamechanger“.

V internej správe ruskej rozviedky, ktorú získala a overila európska spravodajská služba a ktorú preskúmal denník The Washington Post, agenti navrhli spôsob, ako „zásadne zmeniť celú paradigmu volebnej kampane“ - „zinscenovanie pokusu o atentát na Viktora Orbána“.

Takýto incident posunie vnímanie kampane z racionálnej sféry socioekonomických otázok do emocionálnej, kde kľúčovými témami sa stanú štátna bezpečnosť a stabilita a obrana politického systému,“ napísali ruskí agenti v správe.

Klesajúca popularita


Na Orbána, ktorého popularita klesla pre zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu, nedošlo k žiadnym fyzickým útokom. Samotný náznak pokusu o atentát na Orbána však podčiarkuje, aké vysoké sú stávky pre Moskvu v maďarských voľbách.

Prieskumy ukazujú, že Orbán zaostáva za Pétrom Magyarom, ktorý tiež patrí ku konzervatívnym politikom a v minulosti bol členom Orbánovej strany Fidesz, no hlási sa k reformnému boju proti korupcii. „Väčšina (52,3 %) je nespokojná so stavom vecí v krajine,“ napísali ruskí dôstojníci a dodali: „Nespokojnosť prevláda nielen v mestách, ale aj vo vidieckych oblastiach (50,8 %), kde je tradične silná pozícia vládnucej strany Fidesz.“

Rusko však nie je jedinou mocnosťou, ktorá by potenciálne chcela Orbána podporiť v jednej z najťažších kampaní jeho kariéry. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio minulý mesiac navštívil Budapešť a Orbánovi povedal, že „váš úspech je naším úspechom“


