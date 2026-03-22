Nedeľa 22.3.2026
Meniny má Beňadik
22. marca 2026
Blízky východ na pokraji eskalácie, rakety, drony a hrozby rozsiahleho konfliktu
V Jeruzaleme zazneli výbuchy a spustili sa sirény varujúce pred leteckým útokom po tom, čo izraelská armáda varovala pred raketovým útokom z Iránu. Izraelská ...
22.3.2026 (SITA.sk) - V Jeruzaleme zazneli výbuchy a spustili sa sirény varujúce pred leteckým útokom po tom, čo izraelská armáda varovala pred raketovým útokom z Iránu. Izraelská záchranná služba Magen David Adom po prvom varovaní nehlásila žiadne obete.
Iránska štátna agentúra IRNA uviedla, že dronový útok zasiahli vojenskú základňu pri medzinárodnom letisku v Bagdade, ktorá bola v minulosti využívaná americkou armádou.
Saudská Arábia oznámila, že v okolí hlavného mesta Rijád zaznamenala tri balistické rakety, zatiaľ čo Spojené arabské emiráty reagovali na iránske raketové a dronové útoky. V Katare pátrajú záchranári po posádke a pasažieroch vojenského vrtuľníka, ktorý havaroval v miestnych vodách po technickej poruche. Nie je známe, či havária súvisí s konfliktom vyvolaným americko-izraelskými útokmi na Irán.
Izraelská armáda v nedeľu ráno oznámila vlnu útokov na ciele iránskeho režimu v Teheráne, niekoľko hodín po tom, čo iránske rakety zasiahli dve mestá na juhu Izraela.
Americký prezident Donald Trump dal Iránu 48-hodinovú lehotu na otvorenie Hormuzského prielivu pre lodnú dopravu, inak hrozí zničením energetickej infraštruktúry Iránu. Iránska armáda pohrozila odvetou zameranou na energetickú, informačnú a odsoľovaciu infraštruktúru USA a ich spojencov v regióne.
Iránske raketové útoky na dve južné izraelské mestá zranili viac ako 100 ľudí, pričom izraelské protivzdušné systémy nedokázali zachytiť všetky projektily. V meste Arad bolo zranených 84 ľudí, z toho 10 vážne, a v blízkom Dimone 33 zranených. Dimona, kde sa nachádza jadrové zariadenie, bola podľa iránskej štátnej televízie cieľom odplaty za izraelský útok na iránsky jadrový objekt v Natanz.
Spojené arabské emiráty čelia leteckým útokom z Iránu po tom, čo islamská republika varovala suseda pred umožnením útokov z kontroverzných ostrovov Abu Musa a Greater Tunb v blízkosti strategického Hormuzského prielivu. Tieto ostrovy, ktoré sú pod kontrolou Iránu, ale nárokuje si ich SAE, sú dlhodobým zdrojom sporu medzi oboma krajinami.
Zdroj: SITA.sk - Blízky východ na pokraji eskalácie, rakety, drony a hrozby rozsiahleho konfliktu © SITA Všetky práva vyhradené.
Dronový útok
48-hodinová lehota
Mnohé jednorodičovské rodiny žijú na hranici chudoby, materiálne im pomáha Odevná banka
Masívny protest v Prahe proti Babišovej vláde, do ulíc vyšli desaťtisíce ľudí – FOTO
