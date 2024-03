Mnohé veci sa prezentujú dramatickejšie, než v skutočnosti sú, tvrdí Pellegrini ohľadom protivládnych protestov

Protivládne protesty

Stagnácia štátu

18.3.2024 (SITA.sk) - Prezidentský kandidát Peter Pellegrini Hlas-SD ) je presvedčený, že sa svojou politikou usiluje o pokoj. Uviedol to v predvolebnom dueli s občianskym kandidátom Ivanom Korčokom v televízii Markíza.„Mnohé veci sa prezentujú dramatickejšie, než v skutočnosti sú,“ reagoval na otázku týkajúcu sa protivládnych protestov, na ktorých sa v posledných mesiacoch zúčastňujú desaťtisíce občanov nespokojných so spôsobom vládnutia súčasnej koalície. Pellegrini však pripustil, že opozícia má právo mobilizovať občanov.Ivan Korčok sa ohradil voči tomu, že by bol tým, kto bude vyvolávať konflikty. Považuje za potrebné dosiahnuť rovnováhu.Tvrdí, že vláda sa usiluje o ovládnutie všetkých kľúčových pozícií v štáte. Za problematickú označil stagnáciu štátu.„Toto je vláda, ktorá od prvého dňa ignoruje, čo občania chcú, aby sa riešili ich problémy,“ zdôvodňuje Korčok. Nemyslí si, že vytýkať vláde stagnáciu je vyvolávaním konfliktu.„Nespájajte so mnou ani konfrontáciu, ani konflikt, lebo mám agendu, a silnú agendu, ktorú by som ako prezidentský kandidát chcel dostať do popredia,“ zdôraznil.