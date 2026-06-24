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24. júna 2026
Politika farieb na brazílskych dresoch rezonuje aj počas svetového šampionátu
Tagy: MS vo futbale 2026
Brazília mení dres brankára z červenej na zelenú, čo odráža politické napätie v krajine. V stredajšom zápase futbalistov Brazílie proti výberu Škótska na svetovom šampionáte v Severnej Amerike ...
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24.6.2026 (SITA.sk) - Brazília mení dres brankára z červenej na zelenú, čo odráža politické napätie v krajine.
V stredajšom zápase futbalistov Brazílie proti výberu Škótska na svetovom šampionáte v Severnej Amerike bude mať brankár juhoamerického tímu Alisson Becker zelený dres, namiesto pôvodne schváleného červeného od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
V Brazílii táto zmena nie je len otázkou módy, ale stala sa symbolom hlbokých politických sporov. Žlté a zelené farby zástavy Brazílie si prisvojili konzervatívci napojení na bývalého pravicového prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý je momentálne vo väzení za plánovanie puču po voľbách v roku 2022, ktoré vyhral Luiz Inácio Lula da Silva.
Ten sa uchádza o znovuzvolenie v októbrových voľbách a snaží sa tieto farby vrátiť do spoločného povedomia, pričom červená farba, ktorá nie je tradičnou farbou futbalových dresov Brazílie, predstavuje ľavicu a jeho stranu.
FIFA predstavila červený brankársky dres pre brazílsky tím ešte 11. júna, avšak pred kľúčovým zápasom o postup do vyraďovacej časti červený dres pre Alissona nahradil zelený.
Prezident Brazílskej futbalovej federácie (CBF) Samir Xaud najskôr označil správu za dlhodobo plánovanú zmenu. Na športovej stanici ESPN vyhlásil, že ide o prioritu pre farby brazílskej vlajky a nie politický krok.
Už vlani v auguste Xaud vyzval americkú športovú značku Nike, ktorá tím oblieka už od roku 1996, aby pre Brazíliu zrušila červené dresy. Podľa CBF červený dres nie je súčasťou aktuálnej kolekcie Nike a nebol uvedený na trh.
Politizácia farieb brazílskych dresov ovplyvnila aj bežných fanúšikov. Niektorí sa zeleno-žltým dresom vyhýbajú, aby neboli spájaní s hnutím Bolsonara, kým ľavica nosí červené neoficiálne dresy s logom CBF alebo komunistickými symbolmi.
Prezident Lula na podujatí v Riu de Janeiro vyzval, aby fanúšikovia počas majstrovstiev sveta nosili žltú a zelenú farba, nech sa zabráni prebratiu národných farieb fašistami.
Lula a senátor Flavio Bolsonaro, syn bývalého prezidenta, vedú v prieskumoch pred októbrovými voľbami. Jair Bolsonaro často deklaroval, že vlajka jeho krajiny nikdy nebude červená, jeho syn nazval tradičný zeleno-žltý dres "Bolsonaro dresom".
Zdroj: SITA.sk - Politika farieb na brazílskych dresoch rezonuje aj počas svetového šampionátu © SITA Všetky práva vyhradené.
V stredajšom zápase futbalistov Brazílie proti výberu Škótska na svetovom šampionáte v Severnej Amerike bude mať brankár juhoamerického tímu Alisson Becker zelený dres, namiesto pôvodne schváleného červeného od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
V Brazílii táto zmena nie je len otázkou módy, ale stala sa symbolom hlbokých politických sporov. Žlté a zelené farby zástavy Brazílie si prisvojili konzervatívci napojení na bývalého pravicového prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý je momentálne vo väzení za plánovanie puču po voľbách v roku 2022, ktoré vyhral Luiz Inácio Lula da Silva.
Ten sa uchádza o znovuzvolenie v októbrových voľbách a snaží sa tieto farby vrátiť do spoločného povedomia, pričom červená farba, ktorá nie je tradičnou farbou futbalových dresov Brazílie, predstavuje ľavicu a jeho stranu.
FIFA predstavila červený brankársky dres pre brazílsky tím ešte 11. júna, avšak pred kľúčovým zápasom o postup do vyraďovacej časti červený dres pre Alissona nahradil zelený.
Prezident Brazílskej futbalovej federácie (CBF) Samir Xaud najskôr označil správu za dlhodobo plánovanú zmenu. Na športovej stanici ESPN vyhlásil, že ide o prioritu pre farby brazílskej vlajky a nie politický krok.
Už vlani v auguste Xaud vyzval americkú športovú značku Nike, ktorá tím oblieka už od roku 1996, aby pre Brazíliu zrušila červené dresy. Podľa CBF červený dres nie je súčasťou aktuálnej kolekcie Nike a nebol uvedený na trh.
Politizácia farieb brazílskych dresov ovplyvnila aj bežných fanúšikov. Niektorí sa zeleno-žltým dresom vyhýbajú, aby neboli spájaní s hnutím Bolsonara, kým ľavica nosí červené neoficiálne dresy s logom CBF alebo komunistickými symbolmi.
Prezident Lula na podujatí v Riu de Janeiro vyzval, aby fanúšikovia počas majstrovstiev sveta nosili žltú a zelenú farba, nech sa zabráni prebratiu národných farieb fašistami.
Lula a senátor Flavio Bolsonaro, syn bývalého prezidenta, vedú v prieskumoch pred októbrovými voľbami. Jair Bolsonaro často deklaroval, že vlajka jeho krajiny nikdy nebude červená, jeho syn nazval tradičný zeleno-žltý dres "Bolsonaro dresom".
Zdroj: SITA.sk - Politika farieb na brazílskych dresoch rezonuje aj počas svetového šampionátu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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