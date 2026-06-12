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12. júna 2026
Pellegrini prijal Metsolovú, rokovali o situácii na Ukrajine aj o budúcnosti rozširovania Európskej únie – FOTO
Pellegrini ocenil návštevu predsedníčky EP v období, keď Európa čelí viacerým bezpečnostným, ekonomickým a geopolitickým výzvam.
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12.6.2026 (SITA.sk) - Pellegrini ocenil návštevu predsedníčky EP v období, keď Európa čelí viacerým bezpečnostným, ekonomickým a geopolitickým výzvam.
Európska únia musí občanom prinášať konkrétne výsledky a posilňovať ich dôveru v spoločný európsky projekt. Uviedol to prezident Peter Pellegrini, ktorý v piatok v bratislavskom Prezidentskom paláci prijal predsedníčku Európskeho parlamentu (EP) Robertu Metsolu počas jej návštevy Slovenska.
Občania Slovenska podľa prezidenta vnímajú prínosy Európskej únie veľmi konkrétne, prostredníctvom voľného pohybu osôb, programu Erasmus+, Schengenu či podpory regiónov. Práve takéto výsledky podľa hlavy štátu posilňujú dôveru v úniu.
Pellegrini ocenil návštevu predsedníčky EP v období, keď Európa čelí viacerým bezpečnostným, ekonomickým a geopolitickým výzvam. Jej návšteva Slovenska sa totiž koná v deň, kedy vstúpil do platnosti nový európsky Pakt o migrácii a azyle.
Predmetom rokovania prezidenta a Metsoly boli aj otázky európskej bezpečnosti a obrany. Prezident v tejto súvislosti zdôraznil, že Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a posilňovať svoje obranné kapacity v úzkej spolupráci s NATO.
"Únia nemôže byť iba ekonomickým projektom. Musí byť schopná chrániť svojich občanov a reagovať na nové bezpečnostné výzvy," povedal Pellegrini.
V súvislosti so situáciou na Ukrajine hlava štátu poznamenala, že Slovensko podporuje budúcnosť Ukrajiny v európskom priestore, pričom proces rozširovania musí zostať založený na jasných pravidlách a zásluhovosti. Zároveň pripomenul konkrétnu pomoc, ktorú Slovensko Ukrajine poskytuje v humanitárnej, rozvojovej aj energetickej oblasti.
"Bezpečná a stabilná Ukrajina je dôležitá pre bezpečnosť celej Európy. Európska únia preto musí byť aktívnou súčasťou úsilia o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru," upozornil Pellegrini.
Hlava štátu ocenila aj úlohu EP ako jedinej priamo volenej inštitúcie EÚ a význam otvoreného dialógu medzi európskymi a národnými predstaviteľmi. "Aj pri rozdielnych názoroch musíme zachovávať priestor na vecnú a rešpektujúcu diskusiu. Len tak môžeme posilňovať jednotu Európy a hľadať riešenia, ktoré budú prospešné pre občanov všetkých členských štátov," skonštatoval prezident.
S predsedníčkou EP diskutovali aj o budúcnosti rozširovania EÚ, pričom prezident vyzdvihol reformné úsilie krajín západného Balkánu a zdôraznil, že dôveryhodnosť EÚ závisí aj od schopnosti plniť záväzky voči partnerom, ktorí napredujú v integračnom procese.
"Ak Európa chce zostať dôveryhodná, musí byť férová. Krajiny, ktoré plnia podmienky a uskutočňujú reformy, musia vidieť reálnu perspektívu svojho členstva v Európskej únii," dodal prezident.
Pellegrini a Metsola sa venovali aj téme prípravy budúceho viacročného rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2028 až 2034, konkurencieschopnosti EÚ, podpore automobilového sektora či energetickej politike
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal Metsolovú, rokovali o situácii na Ukrajine aj o budúcnosti rozširovania Európskej únie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia musí občanom prinášať konkrétne výsledky a posilňovať ich dôveru v spoločný európsky projekt. Uviedol to prezident Peter Pellegrini, ktorý v piatok v bratislavskom Prezidentskom paláci prijal predsedníčku Európskeho parlamentu (EP) Robertu Metsolu počas jej návštevy Slovenska.
Občania Slovenska podľa prezidenta vnímajú prínosy Európskej únie veľmi konkrétne, prostredníctvom voľného pohybu osôb, programu Erasmus+, Schengenu či podpory regiónov. Práve takéto výsledky podľa hlavy štátu posilňujú dôveru v úniu.
Otázky európskej bezpečnosti a obrany
Pellegrini ocenil návštevu predsedníčky EP v období, keď Európa čelí viacerým bezpečnostným, ekonomickým a geopolitickým výzvam. Jej návšteva Slovenska sa totiž koná v deň, kedy vstúpil do platnosti nový európsky Pakt o migrácii a azyle.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/prijatie-predsednicky-europskeho-parlamentu-roberty-metsolovej-fotografie/">Prijatie predsedníčky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej (fotografie)
Predmetom rokovania prezidenta a Metsoly boli aj otázky európskej bezpečnosti a obrany. Prezident v tejto súvislosti zdôraznil, že Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a posilňovať svoje obranné kapacity v úzkej spolupráci s NATO.
"Únia nemôže byť iba ekonomickým projektom. Musí byť schopná chrániť svojich občanov a reagovať na nové bezpečnostné výzvy," povedal Pellegrini.
Situácia na Ukrajine
V súvislosti so situáciou na Ukrajine hlava štátu poznamenala, že Slovensko podporuje budúcnosť Ukrajiny v európskom priestore, pričom proces rozširovania musí zostať založený na jasných pravidlách a zásluhovosti. Zároveň pripomenul konkrétnu pomoc, ktorú Slovensko Ukrajine poskytuje v humanitárnej, rozvojovej aj energetickej oblasti.
"Bezpečná a stabilná Ukrajina je dôležitá pre bezpečnosť celej Európy. Európska únia preto musí byť aktívnou súčasťou úsilia o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru," upozornil Pellegrini.
Hlava štátu ocenila aj úlohu EP ako jedinej priamo volenej inštitúcie EÚ a význam otvoreného dialógu medzi európskymi a národnými predstaviteľmi. "Aj pri rozdielnych názoroch musíme zachovávať priestor na vecnú a rešpektujúcu diskusiu. Len tak môžeme posilňovať jednotu Európy a hľadať riešenia, ktoré budú prospešné pre občanov všetkých členských štátov," skonštatoval prezident.
Budúcnosť rozširovania EÚ
S predsedníčkou EP diskutovali aj o budúcnosti rozširovania EÚ, pričom prezident vyzdvihol reformné úsilie krajín západného Balkánu a zdôraznil, že dôveryhodnosť EÚ závisí aj od schopnosti plniť záväzky voči partnerom, ktorí napredujú v integračnom procese.
"Ak Európa chce zostať dôveryhodná, musí byť férová. Krajiny, ktoré plnia podmienky a uskutočňujú reformy, musia vidieť reálnu perspektívu svojho členstva v Európskej únii," dodal prezident.
Pellegrini a Metsola sa venovali aj téme prípravy budúceho viacročného rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2028 až 2034, konkurencieschopnosti EÚ, podpore automobilového sektora či energetickej politike
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal Metsolovú, rokovali o situácii na Ukrajine aj o budúcnosti rozširovania Európskej únie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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