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17. júla 2026

Množia sa podvody cielené na starostov, ministerstvo vnútra varuje pred prevodmi peňazí


Tagy: Mestá a obce Podvody Primátori Starostovia

Páchateľ v týchto prípadoch kontaktuje starostu alebo primátora telefonicky, následne pokračuje v komunikácii prostredníctvom aplikácie WhatsApp.



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gettyimages 1492989285 scaled 1 676x451 17.7.2026 (SITA.sk) - Páchateľ v týchto prípadoch kontaktuje starostu alebo primátora telefonicky, následne pokračuje v komunikácii prostredníctvom aplikácie WhatsApp.


Policajný zbor zachytil nárast počtu podvodov cielených na starostov obcí a primátorov miest, pri ktorých sa páchateľ vydáva za zamestnanca Národnej banky Slovenska alebo inej dôveryhodnej inštitúcie. Ako ďalej v tejto súvislosti upozornilo Ministerstvo vnútra SR, páchateľ v týchto prípadoch kontaktuje starostu alebo primátora telefonicky, následne pokračuje v komunikácii prostredníctvom aplikácie WhatsApp.

Pri komunikácii uvádza nepravdivé informácie, že bankový účet obce bol napadnutý vírusom alebo škodlivým softvérom (malware), prebieha útok na bankový účet obce, hrozí odčerpanie finančných prostriedkov z účtu alebo je potrebné bezodkladne previesť finančné prostriedky na údajné „bezpečnostné účty“ alebo „ochranné účty“.

Vyvolanie tlaku a strachu


„Cieľom páchateľov je vyvolať časový tlak, strach a pocit naliehavosti, aby starosta vykonal prevod finančných prostriedkov na účty ovládané páchateľmi. Upozorňujeme, že Národná banka Slovenska, Policajný zbor ani iné štátne orgány nikdy nežiadajú starostov, primátorov alebo zamestnancov samospráv, aby prevádzali finančné prostriedky na "bezpečnostné účty"," zdôraznil rezort vnútra.

Na páchanie tejto podvodnej činnosti sú podľa ministerstva zneužívané falošné domény, ktoré vyvolávajú dojem spojenia s rezortom vnútra, avšak nejde o oficiálnu doménu ministerstva vnútra. „Ide o falošné domény ako minvbrezno.sk, minvpztrencin.sk, minvtopolcany.sk, minvtrencin.sk, minvtrnava.sk, popradminv.sk, pztrencinminv.sk alebo trencinminv.sk,"upozornil rezort vnútra.

Okamžite ukončiť komunikáciu


V prípade, že budú starostovia, primátori, zamestnanci samospráv alebo iní občania kontaktovaní obdobným spôsobom, ministerstvo vnútra a Policajný zbor odporúčajú okamžite ukončiť komunikáciu, nevykonávať žiadne prevody finančných prostriedkov, overiť si informácie priamo vo svojej banke prostredníctvom oficiálnych kontaktných údajov, informovať svojho IT správcu alebo osobu zodpovednú za kybernetickú bezpečnosť a tiež bezodkladne oznámiť udalosť polícii.

„Žiadame všetkých predstaviteľov samospráv o zvýšenú obozretnosť. V prípade akýchkoľvek pochybností si vždy overte identitu volajúceho prostredníctvom oficiálnych kontaktov príslušnej inštitúcie," dodalo ministerstvo vnútra.


Zdroj: SITA.sk - Množia sa podvody cielené na starostov, ministerstvo vnútra varuje pred prevodmi peňazí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mestá a obce Podvody Primátori Starostovia
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