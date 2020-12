Sulík predstavil Kilečko 2, obsahuje 469 opatrení na zlepšenie podnikania (video)

Sulík očakáva skoré zavedenie do praxe

Lex korona bola schválená ešte v júli

10.12.2020 - Podnikateľské prostredie na Slovensku čakajú ďalšie zmeny. Ministerstvo hospodárstva SR vo štvrtok zverejnilo tzv. „Kilečko II.“, balík 469 opatrení na zlepšenie podnikania. Ako uviedla poradkyňa ministra hospodárstva Jana Kiššová, tak ako v prípade "Kilečka 1", ide opäť o množstvo drobných zmien.Ich cieľom je odstrániť zbytočnú byrokraciu, ktorou je podľa nej slovenské podnikateľské prostredie "prešpikované". Priemerný podnikateľ totiž strávi ročne byrokraciou 221 hodín. "Našou ambíciou je to zmeniť," vyhlásila.Ako doplnil minister hospodárstva Richard Sulík, podnikateľské prostredie na Slovensku sa nezhoršovalo skokovito, ale krôčik za krôčikom. "Ak ho chceme zlepšovať, nestačí prijať jedno samostatné opatrenie, je potrebných tisíc malých krokov," priblížil.O predstavenom balíku bude teraz rezort hospodárstva rokovať so zamestnávateľmi, ale predovšetkým s jednotlivými ministerstvami. Sulík očakáva, že niektoré návrhy "padnú za obeť", ale napriek tomu verí, že Slovensku pomôžu a posunú ho v rebríčkoch kvality podnikateľského prostredia. Do praxe by sa mohli dostať v priebehu budúceho roka.Asi 20 z predstavených opatrení sa už podarilo presadiť do legislatívy v rámci zákonov, ktoré sú aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Všetky opatrenia majú spoločné to, že sa dajú realizovať okamžite a nemajú dopad na štátny rozpočet.Väčšina z nich sa podľa Kiššovej začína slovami zrušíme alebo zjednodušíme, zároveň sú tam aj opatrenia, ktoré "dávajú možnosť". Či už vo forme upravenia podmienok pre živnostenské podnikania od 16 rokov, alebo možnosti štátu zadržiavať vratky DPH v prípade daňových kontrol najviac na štyri mesiace. Súčasťou balíka je aj šesť podnetov z TOP 10 byrokratických nezmyslov.Kilečko 1 schválil parlament ešte začiatkom júla tohto roka. O "lex korone" pritom poslanci rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Podľa Ministerstva hospodárstva SR bola hlavným cieľom 114 opatrení podpora podnikateľského sektora v čase útlmu spôsobeného pandémiou COVID-19 a zároveň rýchle naštartovanie hospodárstva po uvoľnení prijatých opatrení.Súčasťou balíčka boli napríklad zmeny pri auditoch, pokutách, reklamáciách, ale aj pri komunikácii s Úradom verejného zdravotníctva SR. Prostredníctvom zákona sa zároveň odpustilo bankám platenie bankového odvodu.Kompletný návrh opatrení "Kilečko 2" je zverejnený na stránke: https://www.mhsr.sk/uploads/files/CoKudBbB.pdf