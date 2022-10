Mobilizácia v Rusku by mala byť hotová do dvoch týždňov, povedal Putin

14.10.2022 - Ruský vodca Vladimir Putin povedal, že čiastočná mobilizácia armádnych záložníkov, ktorú nariadil minulý mesiac na posilnenie ruských jednotiek na Ukrajine, by mala byť hotová do dvoch týždňov.Po piatkovom samite v Kazachstane novinárom povedal, že z počtu 300-tisíc záložníkov, ktorých ministerstvo obrany plánovalo povolať, bolo zatiaľ zmobilizovaných 222-tisíc. Doplnil, že 33-tisíc z nich je už vo svojich vojenských jednotkách a 16-tisíc je zapojených do vojenských operácií na Ukrajine.Putin ohlásil čiastočnú mobilizáciu 21. septembra. Ruská verzia magazínu Forbes minulý týždeň uviedla, že za necelé dva týždne po jej vyhlásení odišlo z Ruska asi 700-tisíc obyvateľov. Tento počet sa v ostatných dňoch pravdepodobne ešte zvýšil.