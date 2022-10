Biden: Putin je racionálny aktér, ktorý sa však prepočítal

Americký prezident Joe Biden sa domnieva, že jeho ruský náprotivok Vladimir Putin je racionálny aktér, ktorý sa však veľmi prepočítal, čo sa týka napadnutia Ukrajiny.





"Myslím si, že je racionálnym aktérom, ktorý sa však výrazne prepočítal," povedal šéf Bieleho domu v rozhovore, ktorý spravodajská stanica CNN odvysielala v noci na stredu SELČ.Biden minulý týždeň varoval, že svet aktuálne čelí najväčšej hrozbe "armagedonu" od kubánskej raketovej krízy z roku 1962. Povedal, že Putin podľa jeho slov "nežartuje, keď hovorí o použití taktických jadrových, biologických či chemických zbraní".Biden v rozhovore pre CNN ďalej uviedol, že hoci je presvedčený, že Putin je racionálny, podcenil odpor Ukrajincov voči invázii."Domnievam sa,... že si (Putin) myslel, že ho privítajú s otvorenou náručou... myslím si, že sa však totálne prepočítal," dodal.Na otázku, či sa stretne so šéfom Kremľa na novembrovom summite krajín G20 na indonézskom ostrove Bali, Biden odpovedal, že na to nevidí dôvod. "Záležalo by konkrétne na tom, o čom by chcel hovoriť," povedal s tým, že ak by Putin chcel hovoriť o uväznenej americkej basketbalistke Brittney Grinerovej, bol by stretnutiu otvorený."Ale pozrite sa, konal brutálne," uviedol Biden. "Myslím si, že spáchal vojnové zločiny. A tak nie, nevidím dôvod na to, aby som sa s ním teraz stretol," dodal.Biden sa takisto domnieva, že by v amerických prezidentských voľbách v roku 2024 mohol opäť poraziť svojho predchodcu v Bielom dome. "Verím, že môžem znova poraziť Donalda Trumpa," odpovedal na otázku CNN, či by sa uchádzal o druhé funkčné obdobie a ako vníma svoje šance v potenciálnom opätovnom súboji s republikánskym lídrom.Hoci Biden často odpovedá na otázky médií, vystúpil len na niekoľkých tlačových konferenciách a poskytol iba zopár osobných televíznych rozhovorov, všíma si AFP.