Mobilný operátor O2 po deviatich dňoch otvoril svoje predajne na Slovensku, ale pozmenil otváracie hodiny

23.3.2020 - Spoločnosť O2 Slovakia otvára od pondelka 23. marca všetky svoje predajne. Budú však fungovať v pozmenených otváracích hodinách a s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov aj zákazníkov. Stane sa tak po deviatich dňoch od rozhodnutia o ich dočasnom zatvorení v reakcii na vývoj udalostí. Agentúru SITA o tom v pondelok informovala hovorkyňa spoločnosti O2 Slovakia Tereza Molnár.Od pondelka 23. marca otvorí O2 všetky svoje predajne. Priestory v obchodných centrách budú otvorené od 11:00 do 17:00 a ostatné v čase od 9:00 do 15:00. O2 však aj naďalej odporúča svojim zákazníkom minimalizovať návštevy O2 predajní a vybavovať si svoje požiadavky z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie alebo webového rozhrania Moje O2.V nevyhnutných prípadoch im spoločnosť odporúča postupovať v súlade s pravidlami, ktorými sa O2 predajne budú riadiť.„Prosíme zákazníkov, aby do predajní vstupovali len po jednom a s nasadeným rúškom alebo inou alternatívou. Rovnako ich prosíme, aby zachovali odstup v rozpätí 1,5 metra od predajcov a ďalších zákazníkov. Ak sú zákazníci v domácej karanténe, prosíme ich, aby do predajní radšej nevstupovali a ochránili tak našich zamestnancov, ako aj iných zákazníkov pred zvýšením rizika,“ uviedla Tereza Molnár.