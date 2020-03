Sulík pripravil návrh na odvolanie Kičuru, Matovič chce vyšetriť aj podozrivú kúpu luxusných bytov

Podozrivá kúpa bytov

Nechce zraziť ekonomiku na kolená

23.3.2020 - Vicepremiér pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) pripravil návrh na odvolanie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR Kajetána Kičuru. Informoval o tom v pondelok s tým, že ešte uvidí, či trestné oznámenie bude písať on alebo niekto iný. "Kto povedie krízové rezervy, máme tiež už predpripravené, ale najprv chcem, aby to bolo schválené premiérom," povedal Sulík.Sulík zároveň očakáva, že uvedená inštitúcia bude riadne fungovať a že nebude kupovať predražené veci ako napríklad ochranné rúška. Ako uviedol, v pondelok telefonoval s veľvyslancom SR v Indii, ktorého sa dotkli vyjadrenia šéfa štátnych hmotných rezerv, pretože podľa vicepremiéra boli nepravdivé.Aj tomuto sa podľa Sulíka budú venovať, aby naozaj zistili, ako to bolo s kúpou 10 miliónov rúšok po 1,10 eura od firmy, ktorá existuje mesiac, pričom mohli byť zakúpené za 25 centov za kus v rovnakom množstve.Podľa premiéra Matoviča sledoval Kičura svoj vlastný biznis namiesto verejného záujmu. Práve z tohto dôvodu je podľa neho sklad SŠHR z pohľadu osobných ochranných prostriedkov prázdny."Podotýkam, že v tom istom čase, následne ako podpísal podľa mňa zlodejské zmluvy, si jeho synáčik v centre Bratislavy kúpil dva luxusné byty. Čiže pánovi sa pozrieme veľmi blízko na pršteky," dodal Matovič.V súvislosti s kúpou bytov synom Kičuru minister povedal, že sa mu nezdá, "že by bol až taký hlúpy, ale na to sú orgány, ktoré to majú riešiť".Pokiaľ ide o otvorenie obchodov, Sulík uviedol, že už bol zverejnený zoznam opatrení, ktorý ešte nebol finálny. "Preto sa k tomu nechcem vyjadrovať. Skôr ako sa dohodneme, čo konkrétne, keď sa dohodneme, tak to nebude informácia, budú tam všetky opatrenia, ktoré pôjdeme realizovať," podotkol minister.Sulík je proti zrazeniu ekonomiky na kolená a preto navrhne vláde uvoľnenie predaja s určitými podmienkami. "Ak sú otvorené potraviny, nevidím dôvod na to, aby neboli otvorené aj nejaké iné obchody. Chápem, že musia zostať zatvorené bary, vinárne, kaviarne, kde sú ľudia vo vysokej koncentrácii. Ťažko sa dá vysedávať v kaviarni s rúškom, keď človek popíja kávu," povedal Sulík.Otvorené by podľa neho mohli byť napríklad záhradkárstva. "Prikláňam sa k tomu, aby sme uvoľnili možnosti predaja a zároveň sprísnili spôsob. To znamená len s rúškami do predajne, iba po premeraní teploty," uviedol minister.Zároveň sa vyslovil za obmedzenie kontrol, ktoré nie sú nevyhnutné. "Napríklad, aby úradníci prestali chodiť kontrolovať, či niekde visia obchodno-predajné podmienky, alebo zákaz fajčenia. Všetkých kontrolórov, ktorých má štát k dispozícii, by mal nasadiť na to, aby kontrolovali, či sa dodržiavajú opatrenia v súvislosti s touto krízou," poznamenal Sulík. To považuje za rozumné riešenie, predloží ho na vláde a tá nch rozhodne.