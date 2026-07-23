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23. júla 2026

Moderná výstavba ruských okupantov ruinuje starogrécke mesto na Kryme, UNESCO ho zaradilo medzi ohrozené historické pamiatky


Tagy: Anexia Krymu historické pamiatky Krym Svetové dedičstvo UNESCO Vojna na Ukrajine

Mesto bolo zapísané na zoznam svetového dedičstva v roku 2013, ale od ruskej anexie Krymu v roku 2014 nemá UNESCO k lokalite prístup. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru



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gettyimages 485392716 676x450 23.7.2026 (SITA.sk) - Mesto bolo zapísané na zoznam svetového dedičstva v roku 2013, ale od ruskej anexie Krymu v roku 2014 nemá UNESCO k lokalite prístup.


Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO vo štvrtok zaradila na zoznam ohrozených pamiatok staroveké krymské mesto Chersonézos, ktoré ohrozujú stavebné zásahy a neodborné archeologické aktivity ruských okupantov. Ruiny starobylého mesta, ktoré založili dórski Gréci v 5. storočí pred n. l., sú staré viac ako 2 000 rokov a patria medzi najvýznamnejšie archeologické náleziská v oblasti Čierneho mora.

Hrozí strata autenticity


UNESCO zapísalo mesto na zoznam svetového dedičstva v roku 2013, no od ruskej anexie Krymu v roku 2014 nemá k lokalite prístup. Organizácia opakovane vyjadrila znepokojenie nad satelitnými snímkami, ktoré ukazujú nové stavebné práce vrátane výstavby úplne nového amfiteátra, ktorý podľa Ukrajiny vybudovali ruské okupačné úrady.

Návrh štvrtkového rozhodnutia Výboru svetového dedičstva UNESCO varuje, že lokalita je „ohrozená v dôsledku výraznej straty autenticity a integrity spôsobenej novou výstavbou a rozsiahlymi archeologickými vykopávkami“. Výbor vyzval „všetky strany podieľajúce sa na stave zachovania lokality, aby sa zdržali akýchkoľvek krokov, ktoré by mohli spôsobiť ďalšie nezvratné škody“.

Barbari z Ruska


Ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha rozhodnutie privítal a na platforme X uviedol, že lokalitu „ruinujú ruské okupačné orgány“. Rusko rozhodnutie odmietlo. „Robíme všetko možné pre zachovanie starovekého mesta a jeho pamiatok,“ povedal ruský zástupca pri UNESCO Rinat Aljautdinov.

Od začiatku ruskej invázie v roku 2022 UNESCO zaznamenalo poškodenie viac ako 500 kultúrnych objektov na Ukrajine, vrátane desiatok kostolov, múzeí a pamätníkov. Minulý mesiac spôsobil ruský útok požiar v Kyjevsko-pečerskej lavre, ktorá je zapísaná na zozname svetového dedičstva a patrí medzi najposvätnejšie miesta pravoslávnych veriacich.



Zdroj: SITA.sk - Moderná výstavba ruských okupantov ruinuje starogrécke mesto na Kryme, UNESCO ho zaradilo medzi ohrozené historické pamiatky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Anexia Krymu historické pamiatky Krym Svetové dedičstvo UNESCO Vojna na Ukrajine
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