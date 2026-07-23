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23. júla 2026

Washington bude znovu peniť. Európske pokuty pre Google dosiahli miliardu dolárov


Tagy: Akt Európskej únie (EÚ) o digitálnych trhoch Digitálne technológie Dominantné postavenie Google Rekordná pokuta zneužívanie dominantného postavenia

Administratíva prezidenta Donalda Trumpa už v minulosti obvinila Brusel, že svoje digitálne pravidlá používa na šikanovanie amerických technologických firiem, a pohrozila mu za to odvetnými clami.



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daily_mail_google_16746 1676ab0806464d3fbf373858f781eb47 scaled 676x451 23.7.2026 (SITA.sk) - Administratíva prezidenta Donalda Trumpa už v minulosti obvinila Brusel, že svoje digitálne pravidlá používa na šikanovanie amerických technologických firiem, a pohrozila mu za to odvetnými clami.


Európska únia (EÚ) vo štvrtok uložila americkej technologickej spoločnosti Google pokuty v súhrnnej výške 890 miliónov eur (1 miliarda USD), čo môže viesť k vyostreniu napätia medzi Bruselom a Washingtonom v oblasti digitálnych služieb aj obchodných vzťahov.

Dve pokuty


Prvá pokuta vo výške 460 miliónov eur sa týka nezákonného zvýhodňovania vlastných služieb ako Google Flights či Google Hotels vo výsledkoch vyhľadávania na úkor konkurencie. Druhú, 430-miliónovú pokutu dostala spoločnosť zato, že neumožňovala vývojárom aplikácií bezplatne zobrazovať používateľom svoje ponuky mimo obchodu Google Play, uviedla Európska komisia (EK).

Po tomto rozhodnutí chceme zabezpečiť väčšiu konkurenciu a umožniť aj iným firmám inovovať,“ povedala eurokomisárka pre digitálnu agendu Henna Virkkunenová. Druhá pokuta sa týka obdobia od marca 2024 do decembra 2025, ale Google podľa vysokého európskeho predstaviteľa aj naďalej zvýhodňuje vlastné služby.

Demontáž bezpečnosti


Google v reakcii obvinil Brusel z toho, že nariaďuje demontáž bezpečnostných prvkov v obchode Google Play. „Regulácia by mala produkty zlepšovať, nie zhoršovať,“ uviedol šéf globálnych vzťahov Google Kent Walker.

Toto nie je férová súťaž,“ dodal s tým, že spoločnosť je nútená „odstrániť funkcie vyhľadávania v reálnom čase, ktoré Európania tak milujú, ako okamžité ceny či dostupnosť hotelov, letov a reštaurácií, a zrušiť bezpečnostnú ochranu na Google Play“.

Meč na amerických gigantov


Ide zatiaľ o najvyššiu súhrnnú pokutu uloženú podľa európskeho aktu o digitálnych trhoch (DMA) jednej spoločnosti. V roku 2025 EÚ udelila pokuty 200 miliónov eur spoločnosti Meta a 500 miliónov eur spoločnosti Apple. Americká administratíva už v minulosti obvinila Brusel, že svoje digitálne pravidlá cieli na americké technologické firmy, a pohrozila mu za to odvetnými clami.

Komisia upozornila, že pokuty pre Google sa môžu ešte zvýšiť, ak firma nesplní požiadavky do 60 dní, a pohrozila „pravidelnými sankčnými platbami“. „Najlepšie produkty by sa mali presadiť preto, že sú lepšie, nie preto, že patria firme, ktorá prevádzkuje vyhľadávač,“ komentovala pokuty eurokomisárka pre hospodársku súťaž Teresa Riberová.


Zdroj: SITA.sk - Washington bude znovu peniť. Európske pokuty pre Google dosiahli miliardu dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Akt Európskej únie (EÚ) o digitálnych trhoch Digitálne technológie Dominantné postavenie Google Rekordná pokuta zneužívanie dominantného postavenia
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