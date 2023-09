Moderné slovenské potraviny KRAJ nájdete už aj v novom business centre

Vysoká kvalita a podpora slovenských výrobcov

Viac ako len nákup: Vernostná karta KRAJ

Zákazníci v novej predajni KRAJ môžu využívať samoobslužné pokladne, ktoré im umožňujú robiť nákupy rýchlejšie a šetriť ich čas. Okrem toho, v rámci snahy o ekologickejšiu prevádzku, TERNO real estate ponúka možnosť zasielania pokladničných blokov priamo na email zákazníka, čím sa eliminuje potreba tlače papierových dokladov. S týmto konceptom prišla ako prvá spoločnosť na Slovensku. "Jedným z našich hlavných cieľov je prispievať k lepšej budúcnosti. Keď uvážime, že na Slovensku sa ročne vytlačí viac ako miliarda pokladničných bločkov, rozhodnutie ponúknuť tento digitálny servis sa stalo samozrejmosťou. Je to krok vpred pre našu spoločnosť a pre životné prostredie," hovorí Peter Vanek, marketingový manažér spoločnosti TERNO real estate. Samozrejmosťou je, že sa v predajni nachádza aj zálohomat, čo prispieva k ešte väčšiemu komfortu pre zákazníkov.KRAJ už od svojho začiatku intenzívne spolupracuje s lokálnymi dodávateľmi. Hlavným cieľom je nielen podporiť potravinárske remeslo na Slovensku, ale zároveň priniesť zákazníkom tie najlepšie produkty od slovenských producentov. Ani novootvorená predajňa nie je výnimkou. Klienti v nej objavia širokú škálu kvalitných produktov: od tradičných výrobkov z regiónov, ako sú poctivé džemy a slovenské medy, mliečne a mäsové výrobky s dohľadateľným pôvodom, až po vegánske syry a fair-trade kávy. Predajňa ponúka aj vlastnú značku Terka, ktorá získava čoraz väčšiu obľubu vďaka skvelej hodnote za peniaze, kombinujúcej kvalitu a cenovú dostupnosť. "Náš sortiment v predajni KRAJ je bohatý a diverzifikovaný, navrhnutý tak, aby uspokojil potreby aj tých najnáročnejších zákazníkov.Očakávame, že novootvorená predajňa bude slúžiť ako pracujúcim z priľahlých business centier, tak aj všetkým obyvateľom z blízkeho okolia,," dodal Vanek.Aby bol nákup v KRAJi ešte výhodnejší, TERNO real estate ponúka vernostnú kartu KRAJ všetkým svojim zákazníkom. Táto karta, dostupná v každej predajni KRAJ, je plná benefitov a jej držitelia môžu za nazbierané body získať zľavy na celý nákup až do výšky 10%, alebo využiť okamžité narodeninové či meninové zľavy, špeciálne zľavy pre seniorov a každý týždeň vo vyhradené dni nakupovať vybrané druhy tovarov so zľavou až 20% oproti bežným cenám.