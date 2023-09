VšZP ponúka rodičom komplexnú a praktickú pomoc

7.9.2023 (SITA.sk) -Už počas tehotenstva je dobré myslieť na to, aby bolo zdravie vášho dieťaťa od narodenia v dobrých rukách. "Od augusta 2022 platí na Slovensku pri poisťovaní novorodencov legislatívna zmena, podľa ktorej je bábätko s trvalým pobytom na území Slovenska po narodení automaticky poistencom tej zdravotnej poisťovne, v ktorej je v čase jeho narodenia poistená matka," pripomína manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová.Mamička, poistenka VšZP už v pôrodnici dostáva od svojej poisťovnepre seba a novorodenca, kde nájde okrem iného, aj informácie o psychosomatickom vývoji dieťatka, dojčenskú vodu, plienky, krém na zapareniny, vlhčené obrúsky či detskú kozmetiku. "Užitočným benefitom pre rodičov je aj príspevok na prenájom monitora dychu pre bábätko , ktorý pomáha predchádzať syndrómu náhleho úmrtia," dopĺňa E. Peterová. Monitor dychu zachytáva srdcovú činnosť a dych dieťaťa a ak dôjde k ich výpadku, rodičov na problém okamžite upozorní.Rodičia určite ocenia aj novú službu Dr. Nonstop+ v rámci vernostného programu Vernosť+ , ktorá im umožňuje spojiť sa so všeobecným lekárom či pediatrom. "Dr. Nonstop+ je neoceniteľnou službou pre každého, kto nevie sám vyhodnotiť svoj zhoršený zdravotný stav alebo stav svojho dieťaťa. Predstavuje výraznú pomoc aj pre pohotovosti a lekárov, keďže ich dokáže odbremeniť od návalu tých pacientov,ktorým lekár vie pomôcť aj na diaľku," vysvetľuje lekárka a podpredsedníčka predstavenstva VšZP MUDr. Beata Havelková.Aj vďaka digitálnej diagnostike lekár relevantne vyhodnotí zdravotný stav dieťaťa a zodpovedne vám poradí, či je nutné, aby ste s ním navštívili lekára, resp. pohotovosť. "Ak usúdi, že v prípade vášho dieťaťa postačí starostlivosť v domácom prostredí, dá vám presné odporúčania, a ak má možnosť dostatočne vyhodnotiť zdravotný stav poistenca, vystaví dieťaťu aj eRecept," spresňuje lekárka. S lekárom sa môžete spojiť prostredníctvom telefonicky, cez chat alebo cez videohovor. Táto služba je k dispozícii Peňaženky zdravia MAXI , ktorá je súčasťou mobilnej aplikácie VšZP, môžu rodičia či zákonní zástupcovia detí čerpať aža dietetické potraviny na predpis a tiež využiť mnohé zľavy na detské oblečenie, plienky či kozmetiku, ktoré v prvých mesiacoch života s bábätkom potešia aj rodinnú peňaženku. Každý nový poistenec, ktorý sa stane klientom VšZP od 1. 1. 2024 okrem toho získava aj uvítací bonus 50 eur na voľnopredajné lieky.VšZP je tu s ponukou pomoci aj vtedy, ak poistenec hľadá odbornú radu či podporu. Tehotné ženy či mamičky môžu využiť službu komplexného bezplatného predpôrodného a popôrodného poradenstva , kde im skúsené pôrodné asistentky poradia v otázkach prípravy na pôrod, starostlivosti o bábätko či v oblasti dojčenia. Poisťovňa myslí aj na duševné zdravie matiek a ponúka im rovnakoAk aj vy chcete využívať služby vernostného programu Vernosť+ , medzi ktoré patrí aj Dr. Nonstop+, získať prístup k množstvu benefitov z Peňaženky zdravia či uvítací bonus, prepoistite sa do VšZP. Môžete tak urobiť aj online alebo v ktorejkoľvek pobočke VšZP na Slovensku.Informačný servis