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Moderné želírovanie: Menej cukru, viac ovocia a istota dokonalého výsledku
Tagy: Dr.Oetker PR želírovanie
Na slnku dozrievajú prvé kúsky ovocia a s nimi prichádza ideálny čas užiť si ich sezónu naplno. Predstavte si poháre plné farebných džemov, ktoré zachytia letnú atmosféru počas celého ...
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4.6.2026 (SITA.sk) - Na slnku dozrievajú prvé kúsky ovocia a s nimi prichádza ideálny čas užiť si ich sezónu naplno.
Predstavte si poháre plné farebných džemov, ktoré zachytia letnú atmosféru počas celého roka. Stačí pár surovín, správny postup a za chvíľu vznikne niečo, čo má úplne inú hodnotu než len obyčajná zásoba v špajzi.
Domáce džemy dnes znamenajú radosť z tvorenia, jednoduchosť aj návrat k tomu, čo je prirodzené. Moderné želírovanie k tomu pridáva ešte niečo navyše – menej cukru, viac ovocia a výrazne jednoduchšiu prípravu, než si pamätáme z detstva.
Zatiaľ čo kedysi bol pomer ovocia a cukru takmer vyrovnaný, dnes sa prístup k domácim džemom výrazne líši. Moderné želírovacie výrobky umožňujú pracovať s podstatne menším množstvom cukru bez toho, aby sa znížila kvalita, chuť alebo konzistencia výsledku.
Jedným z takýchto výrobkov je Gelfix Super Plus 4:1 Dr. Oetker, ktorý posúva pomer až na 1 kg ovocia a iba 250 g cukru. Hodí sa najmä pre veľmi zrelé alebo prirodzene sladké ovocie a celý proces výrazne zjednodušuje – hotové je už približne po 5 minútach varu. Jedno balenie vystačí na 4 až 5 pohárov, pričom výsledkom je džem s vysokým podielom ovocia a intenzívnou chuťou.
Gelfix Super 3:1 Dr. Oetker ponúka rovnako jednoduchú prípravu, pracuje však s pomerom 1 kg ovocia na 350 g cukru, čím predstavuje vyvážený kompromis medzi zníženým obsahom cukru a klasickou chuťou džemov. Je ideálny pre tých, ktorí preferujú jemne roztierateľný a chuťovo vyvážený domáci džem.
Za dokonalou konzistenciou džemov stojí pektín – prirodzená zložka ovocia, ktorá ovplyvňuje ich výslednú štruktúru. Ak ho ovocie neobsahuje dostatok, pomôže Pektín Dr. Oetker, ktorý umožní doladiť konzistenciu presne podľa surovín aj osobných preferencií.
Rovnakú istotu výsledku ponúka aj Želírovací cukor Super 3:1 Dr. Oetker, ktorý kombinuje cukor, pektín a kyselinu citrónovú. Vďaka tomu výrazne zjednodušuje prípravu bez potreby ďalšieho odmeriavania.
Dôležitú úlohu hrá aj Kyselina citrónová Dr. Oetker, ktorá zvýrazňuje ovocnú chuť, podporuje farbu a pomáha uchovať džemy dlhšie čerstvé. Pre časté používanie v kuchyni je praktická najmä verzia Kyselina citrónová XXL 250 g Dr. Oetker, teraz navyše v novom uzatvárateľnom balení, ktoré uľahčuje skladovanie aj presné dávkovanie. Okrem zavárania ju možno využiť aj pri dochucovaní nápojov či šalátov alebo pri odstraňovaní vodného kameňa v kávovaroch a rýchlovarných kanviciach.
Domáce džemy už dávno nie sú len o tradičných receptoch. Čoraz častejšie vznikajú ľahšie aj originálne varianty, ktoré zodpovedajú modernému životnému štýlu.
Pre odľahčenú verziu je tu Želírovací cukor so stéviou 3:1 Dr. Oetker. Jedno balenie 250 g vystačí na 700 g ovocia a počas pár minút vznikne lahodný džem so zníženým obsahom kalórií. Vďaka extraktu zo stévie je dosiahnutá sladkosť bez klasického cukru, pri zachovaní vysokého, až 74 % podielu ovocia. Výsledný džem obsahuje až o 38 % menej kalórií než tradičná verzia.
Priestor pre kreativitu rozširuje aj Sirupfix Dr. Oetker, ktorý umožňuje jednoduchú domácu výrobu sirupov podľa vlastnej chuti – z ovocia, byliniek, kvetov alebo zázvoru, a to bez použitia konzervantov.
Moderné želírovanie umožňuje viac experimentovať v kuchyni. Kombinujte rôzne druhy ovocia, pridávajte bylinky, koreniny alebo netradičné ingrediencie ako levanduľu či mätu. Vďaka kvalitným želírovacím výrobkom máte istotu, že výsledok bude vždy stáť za to, či už pripravujete prvý pohár, alebo nadväzujete na rodinnú tradíciu.
Jemný Jahodový džem so zeleným a mätovým čajom prináša netradičný pohľad na klasické domáce zaváranie. V tomto recepte sa snúbi chuť šťavnatých jahôd s jemným nálevom zo zeleného a mätového čaju, ktorý džemu dodáva ľahký a vyvážený chuťový profil. Na prípravu džemu budeme potrebovať 100 ml vody, 1 vrecúško zeleného čaju, 1 vrecúško mätového čaju, 1000 g jahôd, 1 balenie Gelfix Super Plus 4:1 Dr. Oetker, 250 g cukru a 1 kávovú lyžičku Kyseliny citrónovej XXL Dr. Oetker.
Najskôr v 100 ml horúcej vody vylúhujeme čajové vrecúška – zelený čaj 5 minút a mätový čaj 10 minút. Jahody očistíme, odstránime stopky, nakrájame na menšie kúsky a vložíme do hrnca. Varíme približne 10 minút, kým nezmäknú.
Zmes následne rozmixujeme ponorným mixérom, pridáme čajový výluh a Gelfix Super Plus 4:1 Dr. Oetker zmiešaný s 2 polievkovými lyžicami cukru. Za stáleho miešania povaríme 1 minútu.
Potom pridáme zvyšok z pôvodných 250 g cukru a 1 kávovú lyžičku Kyseliny citrónovej XXL Dr. Oetker a za stáleho miešania varíme minimálne 5 minút. Počas varenia odoberáme prípadnú penu.
Po uvarení vykonáme skúšku želírovania. Malé množstvo džemu kvapneme na tanierik a necháme vychladnúť. Ak nie je dostatočne tuhý, krátko dovaríme a test zopakujeme.
Hotový džem plníme do čistých, suchých pohárov, uzavrieme a na 5 minút otočíme hore dnom. Potom poháre otočíme späť a necháme vychladnúť.
Tip pre vás: Ak chceme džem bez semienok, po asi 10 minútach varenia prepasírujeme jahody cez jemné sitko. Získanú jahodovú šťavu prelejeme späť do čistého hrnca a pokračujeme podľa pôvodného postupu.
Marhuľový džem s pomarančovým likérom prináša ovocnú klasiku v jemne modernom poňatí. Jemné marhule v kombinácii s citrusovým tónom vytvárajú vyváženú sladkokyslú chuť, ktorá sa skvele hodí na pečivo aj do dezertov.
Na prípravu budeme potrebovať 850 g marhúľ, 1 balenie Gelfix 3:1 Dr. Oetker, 350 g cukru a 2 polievkové lyžice pomarančového likéru.
Marhule umyjeme, odkôstkujeme a nakrájame na menšie kúsky. Vložíme ich do hrnca a varíme približne 10 minút, kým nezmäknú. Zmes rozmixujeme, pridáme Gelfix 3:1 Dr. Oetker zmiešaný s 2 polievkovými lyžicami cukru a privedieme do varu.
Potom pridáme zvyšok cukru a za stáleho miešania varíme približne 5 minút. Nakoniec vmiešame pomarančový likér.
Hotový džem plníme do sterilných pohárov, uzavrieme a na 5 minút otočíme hore dnom. Potom poháre otočíme späť a necháme vychladnúť.
Viac chutných receptov nájdete na webe: Naše recepty | Dr. Oetker.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Moderné želírovanie: Menej cukru, viac ovocia a istota dokonalého výsledku © SITA Všetky práva vyhradené.
Predstavte si poháre plné farebných džemov, ktoré zachytia letnú atmosféru počas celého roka. Stačí pár surovín, správny postup a za chvíľu vznikne niečo, čo má úplne inú hodnotu než len obyčajná zásoba v špajzi.
Domáce džemy dnes znamenajú radosť z tvorenia, jednoduchosť aj návrat k tomu, čo je prirodzené. Moderné želírovanie k tomu pridáva ešte niečo navyše – menej cukru, viac ovocia a výrazne jednoduchšiu prípravu, než si pamätáme z detstva.
Zatiaľ čo kedysi bol pomer ovocia a cukru takmer vyrovnaný, dnes sa prístup k domácim džemom výrazne líši. Moderné želírovacie výrobky umožňujú pracovať s podstatne menším množstvom cukru bez toho, aby sa znížila kvalita, chuť alebo konzistencia výsledku.
Jedným z takýchto výrobkov je Gelfix Super Plus 4:1 Dr. Oetker, ktorý posúva pomer až na 1 kg ovocia a iba 250 g cukru. Hodí sa najmä pre veľmi zrelé alebo prirodzene sladké ovocie a celý proces výrazne zjednodušuje – hotové je už približne po 5 minútach varu. Jedno balenie vystačí na 4 až 5 pohárov, pričom výsledkom je džem s vysokým podielom ovocia a intenzívnou chuťou.
Gelfix Super 3:1 Dr. Oetker ponúka rovnako jednoduchú prípravu, pracuje však s pomerom 1 kg ovocia na 350 g cukru, čím predstavuje vyvážený kompromis medzi zníženým obsahom cukru a klasickou chuťou džemov. Je ideálny pre tých, ktorí preferujú jemne roztierateľný a chuťovo vyvážený domáci džem.
Malý detail, ktorý robí veľký rozdiel
Za dokonalou konzistenciou džemov stojí pektín – prirodzená zložka ovocia, ktorá ovplyvňuje ich výslednú štruktúru. Ak ho ovocie neobsahuje dostatok, pomôže Pektín Dr. Oetker, ktorý umožní doladiť konzistenciu presne podľa surovín aj osobných preferencií.
Rovnakú istotu výsledku ponúka aj Želírovací cukor Super 3:1 Dr. Oetker, ktorý kombinuje cukor, pektín a kyselinu citrónovú. Vďaka tomu výrazne zjednodušuje prípravu bez potreby ďalšieho odmeriavania.
Dôležitú úlohu hrá aj Kyselina citrónová Dr. Oetker, ktorá zvýrazňuje ovocnú chuť, podporuje farbu a pomáha uchovať džemy dlhšie čerstvé. Pre časté používanie v kuchyni je praktická najmä verzia Kyselina citrónová XXL 250 g Dr. Oetker, teraz navyše v novom uzatvárateľnom balení, ktoré uľahčuje skladovanie aj presné dávkovanie. Okrem zavárania ju možno využiť aj pri dochucovaní nápojov či šalátov alebo pri odstraňovaní vodného kameňa v kávovaroch a rýchlovarných kanviciach.
Ľahšia verzia aj priestor pre kreativitu
Domáce džemy už dávno nie sú len o tradičných receptoch. Čoraz častejšie vznikajú ľahšie aj originálne varianty, ktoré zodpovedajú modernému životnému štýlu.
Pre odľahčenú verziu je tu Želírovací cukor so stéviou 3:1 Dr. Oetker. Jedno balenie 250 g vystačí na 700 g ovocia a počas pár minút vznikne lahodný džem so zníženým obsahom kalórií. Vďaka extraktu zo stévie je dosiahnutá sladkosť bez klasického cukru, pri zachovaní vysokého, až 74 % podielu ovocia. Výsledný džem obsahuje až o 38 % menej kalórií než tradičná verzia.
Priestor pre kreativitu rozširuje aj Sirupfix Dr. Oetker, ktorý umožňuje jednoduchú domácu výrobu sirupov podľa vlastnej chuti – z ovocia, byliniek, kvetov alebo zázvoru, a to bez použitia konzervantov.
Jahodový džem ako malý rituál
Moderné želírovanie umožňuje viac experimentovať v kuchyni. Kombinujte rôzne druhy ovocia, pridávajte bylinky, koreniny alebo netradičné ingrediencie ako levanduľu či mätu. Vďaka kvalitným želírovacím výrobkom máte istotu, že výsledok bude vždy stáť za to, či už pripravujete prvý pohár, alebo nadväzujete na rodinnú tradíciu.
Jemný Jahodový džem so zeleným a mätovým čajom prináša netradičný pohľad na klasické domáce zaváranie. V tomto recepte sa snúbi chuť šťavnatých jahôd s jemným nálevom zo zeleného a mätového čaju, ktorý džemu dodáva ľahký a vyvážený chuťový profil. Na prípravu džemu budeme potrebovať 100 ml vody, 1 vrecúško zeleného čaju, 1 vrecúško mätového čaju, 1000 g jahôd, 1 balenie Gelfix Super Plus 4:1 Dr. Oetker, 250 g cukru a 1 kávovú lyžičku Kyseliny citrónovej XXL Dr. Oetker.
Najskôr v 100 ml horúcej vody vylúhujeme čajové vrecúška – zelený čaj 5 minút a mätový čaj 10 minút. Jahody očistíme, odstránime stopky, nakrájame na menšie kúsky a vložíme do hrnca. Varíme približne 10 minút, kým nezmäknú.
Zmes následne rozmixujeme ponorným mixérom, pridáme čajový výluh a Gelfix Super Plus 4:1 Dr. Oetker zmiešaný s 2 polievkovými lyžicami cukru. Za stáleho miešania povaríme 1 minútu.
Potom pridáme zvyšok z pôvodných 250 g cukru a 1 kávovú lyžičku Kyseliny citrónovej XXL Dr. Oetker a za stáleho miešania varíme minimálne 5 minút. Počas varenia odoberáme prípadnú penu.
Po uvarení vykonáme skúšku želírovania. Malé množstvo džemu kvapneme na tanierik a necháme vychladnúť. Ak nie je dostatočne tuhý, krátko dovaríme a test zopakujeme.
Hotový džem plníme do čistých, suchých pohárov, uzavrieme a na 5 minút otočíme hore dnom. Potom poháre otočíme späť a necháme vychladnúť.
Tip pre vás: Ak chceme džem bez semienok, po asi 10 minútach varenia prepasírujeme jahody cez jemné sitko. Získanú jahodovú šťavu prelejeme späť do čistého hrnca a pokračujeme podľa pôvodného postupu.
Marhuľová klasika s jemným nádychom exotiky
Marhuľový džem s pomarančovým likérom prináša ovocnú klasiku v jemne modernom poňatí. Jemné marhule v kombinácii s citrusovým tónom vytvárajú vyváženú sladkokyslú chuť, ktorá sa skvele hodí na pečivo aj do dezertov.
Na prípravu budeme potrebovať 850 g marhúľ, 1 balenie Gelfix 3:1 Dr. Oetker, 350 g cukru a 2 polievkové lyžice pomarančového likéru.
Marhule umyjeme, odkôstkujeme a nakrájame na menšie kúsky. Vložíme ich do hrnca a varíme približne 10 minút, kým nezmäknú. Zmes rozmixujeme, pridáme Gelfix 3:1 Dr. Oetker zmiešaný s 2 polievkovými lyžicami cukru a privedieme do varu.
Potom pridáme zvyšok cukru a za stáleho miešania varíme približne 5 minút. Nakoniec vmiešame pomarančový likér.
Hotový džem plníme do sterilných pohárov, uzavrieme a na 5 minút otočíme hore dnom. Potom poháre otočíme späť a necháme vychladnúť.
Viac chutných receptov nájdete na webe: Naše recepty | Dr. Oetker.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Moderné želírovanie: Menej cukru, viac ovocia a istota dokonalého výsledku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dr.Oetker PR želírovanie
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