Sudkyňa Sabová podala trestné oznámenie na Fica, dôvodom sú jeho vyjadrenia (video)

Návrhy na väzobné stíhanie obvinených

Hrubala obvinil Fica z klamstva

18.3.2022 (Webnoviny.sk) - Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová v súvislosti s vyjadreniami predsedu strany Smer -sociálna demokracia Roberta Fica na tlačovej konferencii vo štvrtok 17. marca, ktoré sa dotýkajú jej profesijnej činnosti, podala na menovaného poslanca Národnej rady SR trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestných činov zasahovania do nezávislosti súdu a ohovárania. Informovala o tom hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková Fico na tlačovej konferencii uviedol, že niektorí vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pri vyšetrovaní medializovaných káuz sledovali, aký sudcovia majú práve službu na Špecializovanom trestnom súde Niektorí totiž podľa neho vyšetrovateľom viac vychádzali v ústrety, napríklad pri návrhoch na väzobné stíhanie obvinených. Jednou z takýchto sudcov bola podľa Fica aj Sabová.Fico kritizoval tiež šéfa súdu Jána Hrubalu , ktorý je podľa neho zaujatý. Ten v reakcii skonštatoval, že Fico klame. „Nič z toho, čo prezentoval, nedokladuje, že si policajti 'dokázali vybaviť sudcu, ktorého potrebovali'. Ono sa to totiž ani nedá," vyhlásil Hrubala.Rozpisy služieb sudcov sú podľa neho policajtom známe, avšak sudcovia z povahy veci nemôžu niesť a nenesú zodpovednosť za to, kedy ktorý návrh je súdu predložený. „Dôrazne sa ohradzujem voči tvrdeniu, že sa sudca 'dá vybaviť," dodal Hrubala.