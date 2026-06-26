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26. júna 2026

Modra otvorí letnú turistickú sezónu tradičným podujatím Modranský piknik


Tagy: letná turistická sezóna Modranský piknik

V programe sa tento rok návštevníci naladia na tému „Za slnkom do Harmónie“. Modra otvorí tohtoročnú letnú turistickú sezónu v štýle belle époque. V sobotu 27. júna sa lúka Otčenáška v ...



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gettyimages 810564654 676x451 26.6.2026 (SITA.sk) - V programe sa tento rok návštevníci naladia na tému „Za slnkom do Harmónie“.


Modra otvorí tohtoročnú letnú turistickú sezónu v štýle belle époque. V sobotu 27. júna sa lúka Otčenáška v Modre-Harmónii opäť prenesie do najslávnejšieho obdobia vychýreného letoviska Harmónia. Mesto Modra otvorí letnú turistickú sezónu tradičným podujatím Modranský piknik. V programe sa tento rok návštevníci naladia na tému „Za slnkom do Harmónie“.

„Modranský piknik každoročne pripomína jedinečnú históriu Harmónie ako obľúbeného letoviska a zároveň otvára turistickú sezónu v Modre. Tento rok sme sa rozhodli upriamiť pozornosť na Slnko – symbol leta, oddychu, energie a života. Chceme návštevníkom ponúknuť nielen príjemne strávený deň v prírode, ale aj zaujímavé poznanie a zážitky pre všetky generácie,“ uvádza riaditeľ Kultúrneho centra (KC) Modra Ján Sklenár.

Historická atmosféra a dobová móda


Návštevníkov čaká popoludnie a večer plné historickej atmosféry, dobovej módy, hudby, divadla, zábavy pre rodiny s deťmi aj jedinečných zážitkov pripomínajúcich zlaté časy rekreácie v klimatických kúpeľoch modranského lesoparku. Program sa začne o 14.00 slávnostným otvorením podujatia. O 14.30 sa uskutoční slávnostná jazda historických bicyklov združenia Tyrnaviavelo.

Po niekoľkoročnej prestávke sa do Harmónie vráti aj Ivan Gontko so svojím Tyjátrom. Návštevníci si budú môcť vypočuť autentický flašinet – dnes už vzácny historický hudobný nástroj – a o 15.00 si vychutnať tradičné bábkové predstavenie Turecký ostrov alebo Gašparkova cesta do Ameriky.

O 16.00 sa predstaví Žofia Hüblerová, študentka VŠMU v Bratislave, so svojou prezentáciou dobového oblečenia. Jedným z vrcholov programu bude súťažná módna prehliadka dobových kostýmov a súťaž o najkrajší klobúk. Milovníci historických vozidiel sa môžu tešiť na ukážkovú jazdu legendárneho automobilu Tatra Prezident.

Večer vystúpia Funny Fellows


Večerný program bude patriť skupine Funny Fellows a podujatie vyvrcholí premietaním nemého filmu so živým klavírnym sprievodom Petra Tarkaya. „Hlavnou hviezdou tohtoročného Modranského pikniku však bude Slnko. Odborníci z modranského observatória prinesú špeciálne slnečné ďalekohľady, prostredníctvom ktorých budú môcť návštevníci bezpečne pozorovať našu najbližšiu hviezdu," konštatuje organizátor podujatia.

V strede lúky Otčenáška vyrastie aj päťmetrový model Slnka zapožičaný Hvezdárňou a planetáriom M. R. Štefánika v Hlohovci. Každú hodinu pri ňom astronómovia predstavia odborný výklad o slnečných škvrnách, granulácii a ďalších fascinujúcich javoch na povrchu Slnka. Okolie Modry-Harmónie bude možné objavovať aj na okružných jazdách vláčika Prešporáčika. Chýbať nebude ani burza vinylových platní, komunitný stôl s domácimi pochúťkami, kvalitná lokálna gastronómia a modranské vína.


Zdroj: SITA.sk - Modra otvorí letnú turistickú sezónu tradičným podujatím Modranský piknik © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: letná turistická sezóna Modranský piknik
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