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26. júna 2026
Trump pohrozil 100-percentnými clami krajinám zdaňujúcim digitálne služby
Americký prezident varoval, že takéto opatrenia zrušia platnosť existujúcich obchodných dohôd so Spojenými štátmi. Americký prezident
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Americký prezident Donald Trump pohrozil v piatok zavedením 100-percentných ciel voči krajinám, ktoré uplatňujú daň z digitálnych služieb.
Zároveň vyhlásil, že takéto opatrenia budú mať prednosť pred existujúcimi obchodnými dohodami medzi Spojenými štátmi a dotknutými krajinami.
Clá, a to okamžite
„Každá krajina, ktorá zavedie takúto daň, bude okamžite čeliť 100-percentnému clu na všetok tovar dovážaný do Spojených štátov amerických,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Dodal, že toto clo „nahradí obchodné dohody uzavreté s danou krajinou, bez ohľadu na to, či boli implementované, podpísané alebo nie“.
Trumpovo vyhlásenie prichádza len deň po tom, čo členské štáty Európskej únie (EÚ) schválili obchodnú dohodu vyrokovanú minulý rok so Spojenými štátmi.
Dohoda stanovuje maximálnu sadzbu ciel vo výške 15 percent na európsky dovoz smerujúci na americký trh.
Predmet sporov
Daň z digitálnych služieb sa v posledných rokoch stala predmetom sporov medzi Spojenými štátmi a viacerými európskymi krajinami.
Washington dlhodobo tvrdí, že takéto dane neprimerane zasahujú najmä veľké americké technologické spoločnosti, zatiaľ čo európske vlády argumentujú potrebou spravodlivejšieho zdaňovania nadnárodných digitálnych firiem pôsobiacich na ich území.
Otázka zdaňovania digitálnych služieb patrila medzi najspornejšie body transatlantických obchodných vzťahov už počas Trumpovho prvého funkčného obdobia.
Odvetné opatrenia
Spojené štáty v minulosti opakovane zvažovali odvetné opatrenia voči krajinám, ktoré zaviedli osobitné dane pre technologické firmy, pričom spor sa dotýkal najmä Francúzska, Talianska, Rakúska, Španielska a ďalších európskych štátov.
Trumpova najnovšia hrozba naznačuje, že téma by sa mohla opäť stať významným zdrojom napätia medzi Washingtonom a Európskou úniou.
Zdroj: SITA.sk - Trump pohrozil 100-percentnými clami krajinám zdaňujúcim digitálne služby © SITA Všetky práva vyhradené.
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