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17. júna 2026
Modrič sa medzi mladíkmi cíti mladší, je odhodlaný užiť si svoje posledné MS
Tagy: MS vo futbale 2026
Luka Modrič je kapitán chorvátskeho tímu, ktorý Angličanov zdolal v semifinále MS 2018. A napriek veku 40 rokov je stále kľúčovou postavou stredu poľa. Chorvátsky futbalový stredopoliar Luka Modrič ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Luka Modrič je kapitán chorvátskeho tímu, ktorý Angličanov zdolal v semifinále MS 2018. A napriek veku 40 rokov je stále kľúčovou postavou stredu poľa.
Chorvátsky futbalový stredopoliar Luka Modrič je odhodlaný naplno si vychutnať svoje posledné majstrovstvá sveta. Pre 40-ročného rodáka zo Zadaru je to už piaty svetový šampionát.
Chorváti začnú účinkovanie na turnaji stredajším duelom K-skupiny proti Angličanom. Súboj v texaskom Airlingtone bude dosiaľ jeden z najzaujímavejších na turnaji v USA, Mexiku a Kanade.
Modrič je kapitán chorvátskeho tímu, ktorý Angličanov zdolal v semifinále MS 2018. Aj v pokročilom veku je stále kľúčovou postavou stredu poľa. A spolu s hviezdami ako Lionel Messi a Cristiano Ronaldo sa toto podujatie bude niesť v znamení jeho posledného veľkého turnaja.
Aktuálne pôsobí v talianskom AC Miláno, predtým strávil viac ako dekádu v Reale Madrid. V USA by si mal pripísať okrúhly dvojstý duel v najcennejšom drese, na konte ich má aktuálne 198.
"Každý turnaj a každý zápas je niečo výnimočné, najmä v národnom tíme vo veku 40 rokov. Môj cieľ je užívať si to. Robiť maximum, ale zároveň si to užívať. Chcem si vychutnať každý zápas, každý tréning s chlapcami," uviedol Modrič pred stretnutím proti Anglicku.
Chorváti prešli kvalifikáciou relatívne hladko, no na šampionát prichádzajú bez veľkej pozornosti - podobne ako na predchádzajúcich vrcholných podujatiach. Napriek vyššiemu priemernému veku mužstva by ich Angličania nemali podceniť.
V kádri nechýba ani skúsený 37-ročný krídelník Ivan Perišič, rovnako ako dvojica Joško Gvardiol a Mateo Kovačič z Manchestru City. Medzi zaujímavé postavy patrí aj 19-ročný obranca Luka Vuskovič z nemeckého Hamburgu, ktorý by mal nastúpiť proti Anglicku. Modrič priznal, že mu mladíci v tíme dodávajú energiu a cíti sa vďaka tomu mladšie.
Dlhoročný tréner Zlatko Dalič sa teší na zápas proti Anglicku aj na súboj proti kapitánovi Harrymu Kaneovi. "Súper je veľmi kvalitný. Poznáme kvalitu Angličanov, analyzovali sme ich a oni poznajú nás... sú veľmi nebezpeční. Majú najlepších strelcov sveta. Kane dokáže veľa, naozaj veľa. Sme na to dobre pripravení," povedal Dalič a upozornil aj na hrozbu zo štandardných situácií pod vedením trénera Thomasa Tuchela.
V základnej L-skupine sú okrem Chorvátska a Anglicka aj Ghana a Panama.
Zdroj: SITA.sk - Modrič sa medzi mladíkmi cíti mladší, je odhodlaný užiť si svoje posledné MS © SITA Všetky práva vyhradené.
Chorvátsky futbalový stredopoliar Luka Modrič je odhodlaný naplno si vychutnať svoje posledné majstrovstvá sveta. Pre 40-ročného rodáka zo Zadaru je to už piaty svetový šampionát.
Chorváti začnú účinkovanie na turnaji stredajším duelom K-skupiny proti Angličanom. Súboj v texaskom Airlingtone bude dosiaľ jeden z najzaujímavejších na turnaji v USA, Mexiku a Kanade.
Modrič je kapitán chorvátskeho tímu, ktorý Angličanov zdolal v semifinále MS 2018. Aj v pokročilom veku je stále kľúčovou postavou stredu poľa. A spolu s hviezdami ako Lionel Messi a Cristiano Ronaldo sa toto podujatie bude niesť v znamení jeho posledného veľkého turnaja.
Aktuálne pôsobí v talianskom AC Miláno, predtým strávil viac ako dekádu v Reale Madrid. V USA by si mal pripísať okrúhly dvojstý duel v najcennejšom drese, na konte ich má aktuálne 198.
"Každý turnaj a každý zápas je niečo výnimočné, najmä v národnom tíme vo veku 40 rokov. Môj cieľ je užívať si to. Robiť maximum, ale zároveň si to užívať. Chcem si vychutnať každý zápas, každý tréning s chlapcami," uviedol Modrič pred stretnutím proti Anglicku.
Chorváti prešli kvalifikáciou relatívne hladko, no na šampionát prichádzajú bez veľkej pozornosti - podobne ako na predchádzajúcich vrcholných podujatiach. Napriek vyššiemu priemernému veku mužstva by ich Angličania nemali podceniť.
V kádri nechýba ani skúsený 37-ročný krídelník Ivan Perišič, rovnako ako dvojica Joško Gvardiol a Mateo Kovačič z Manchestru City. Medzi zaujímavé postavy patrí aj 19-ročný obranca Luka Vuskovič z nemeckého Hamburgu, ktorý by mal nastúpiť proti Anglicku. Modrič priznal, že mu mladíci v tíme dodávajú energiu a cíti sa vďaka tomu mladšie.
Dlhoročný tréner Zlatko Dalič sa teší na zápas proti Anglicku aj na súboj proti kapitánovi Harrymu Kaneovi. "Súper je veľmi kvalitný. Poznáme kvalitu Angličanov, analyzovali sme ich a oni poznajú nás... sú veľmi nebezpeční. Majú najlepších strelcov sveta. Kane dokáže veľa, naozaj veľa. Sme na to dobre pripravení," povedal Dalič a upozornil aj na hrozbu zo štandardných situácií pod vedením trénera Thomasa Tuchela.
V základnej L-skupine sú okrem Chorvátska a Anglicka aj Ghana a Panama.
Zdroj: SITA.sk - Modrič sa medzi mladíkmi cíti mladší, je odhodlaný užiť si svoje posledné MS © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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