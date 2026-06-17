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 24hod.sk    Šport

17. júna 2026

Modrič sa medzi mladíkmi cíti mladší, je odhodlaný užiť si svoje posledné MS


Tagy: MS vo futbale 2026

Luka Modrič je kapitán chorvátskeho tímu, ktorý Angličanov zdolal v semifinále MS 2018. A napriek veku 40 rokov je stále kľúčovou postavou stredu poľa. Chorvátsky futbalový stredopoliar Luka Modrič ...



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aptopix_euro_2024_soccer_croatia_italy_28365 scaled 1 676x450 17.6.2026 (SITA.sk) - Luka Modrič je kapitán chorvátskeho tímu, ktorý Angličanov zdolal v semifinále MS 2018. A napriek veku 40 rokov je stále kľúčovou postavou stredu poľa.


Chorvátsky futbalový stredopoliar Luka Modrič je odhodlaný naplno si vychutnať svoje posledné majstrovstvá sveta. Pre 40-ročného rodáka zo Zadaru je to už piaty svetový šampionát.

Chorváti začnú účinkovanie na turnaji stredajším duelom K-skupiny proti Angličanom. Súboj v texaskom Airlingtone bude dosiaľ jeden z najzaujímavejších na turnaji v USA, Mexiku a Kanade.

Modrič je kapitán chorvátskeho tímu, ktorý Angličanov zdolal v semifinále MS 2018. Aj v pokročilom veku je stále kľúčovou postavou stredu poľa. A spolu s hviezdami ako Lionel Messi a Cristiano Ronaldo sa toto podujatie bude niesť v znamení jeho posledného veľkého turnaja.

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Aktuálne pôsobí v talianskom AC Miláno, predtým strávil viac ako dekádu v Reale Madrid. V USA by si mal pripísať okrúhly dvojstý duel v najcennejšom drese, na konte ich má aktuálne 198.

"Každý turnaj a každý zápas je niečo výnimočné, najmä v národnom tíme vo veku 40 rokov. Môj cieľ je užívať si to. Robiť maximum, ale zároveň si to užívať. Chcem si vychutnať každý zápas, každý tréning s chlapcami," uviedol Modrič pred stretnutím proti Anglicku.

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Chorváti prešli kvalifikáciou relatívne hladko, no na šampionát prichádzajú bez veľkej pozornosti - podobne ako na predchádzajúcich vrcholných podujatiach. Napriek vyššiemu priemernému veku mužstva by ich Angličania nemali podceniť.

V kádri nechýba ani skúsený 37-ročný krídelník Ivan Perišič, rovnako ako dvojica Joško Gvardiol a Mateo Kovačič z Manchestru City. Medzi zaujímavé postavy patrí aj 19-ročný obranca Luka Vuskovič z nemeckého Hamburgu, ktorý by mal nastúpiť proti Anglicku. Modrič priznal, že mu mladíci v tíme dodávajú energiu a cíti sa vďaka tomu mladšie.

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Dlhoročný tréner Zlatko Dalič sa teší na zápas proti Anglicku aj na súboj proti kapitánovi Harrymu Kaneovi. "Súper je veľmi kvalitný. Poznáme kvalitu Angličanov, analyzovali sme ich a oni poznajú nás... sú veľmi nebezpeční. Majú najlepších strelcov sveta. Kane dokáže veľa, naozaj veľa. Sme na to dobre pripravení," povedal Dalič a upozornil aj na hrozbu zo štandardných situácií pod vedením trénera Thomasa Tuchela.

V základnej L-skupine sú okrem Chorvátska a Anglicka aj Ghana a Panama.


Zdroj: SITA.sk - Modrič sa medzi mladíkmi cíti mladší, je odhodlaný užiť si svoje posledné MS © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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