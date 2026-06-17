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17. júna 2026
Real Madrid potvrdil príchod Bernarda Silvu, podpísal s ním zmluvu na dve sezóny
Tagy: La Liga
Portugalský reprezentačný stredopoliar prichádza do "bieleho baletu" po deviatich rokoch v Manchestri City. Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid získal do svojho kádra ďalšieho nového hráča. ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Portugalský reprezentačný stredopoliar prichádza do "bieleho baletu" po deviatich rokoch v Manchestri City.
Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid získal do svojho kádra ďalšieho nového hráča. Zmluvu na dva roky podpísal portugalský stredopoliar Bernardo Silva, ktorý ostatných deväť sezón strávil v anglickom Manchestri City.
Rodák z Lisabonu opúšťa "The Citizens" po ukončení kontraktu. "Real Madrid a Bernardo Silva sa dohodli, že hráč bude súčasťou tímu počas nasledujúcich dvoch sezón do 30. júna 2028," uviedli predstavitelia "bieleho baletu".
Skúsený Bernardo Silva má na konte už 109 štartov za portugalskú reprezentáciu, aktuálne nechýba na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Výber Portugalska v K-skupine nastúpi v stredu v Houstone proti výberu afrického tímu D.R. Kongo.
Za Manchester City absolvoval dovedna 459 duelov a strelil v nich 76 gólov, do leta 2017 pôsobil v AS Monaco a získal s ním titul v Ligue 1 aj s francúzskym útočníkom Kylianom Mbappém, ktorý je tiež súčasťou kádra Realu.
Počas pôsobenia v Manchestri získal 20 veľkých trofejí. Spolu až šesťkrát sa radoval z titulu v Premier League, v roku 2023 aj v Lige majstrov.
Real Madrid má za sebou dve sezóny bez zisku významnej trofeje. V sezóne 2025/2026 skončil v la Lige osem bodov za majstrom FC Barcelona a v Lige majstrov vypadol vo štvrťfinále. Prezident Florentino Pérez do klubu dotiahol portugalského trénera Josého Mourinha.
Už v úvode aktuálneho týždňa angažoval Real z Anglicka španielskeho ľavého obrancu Marca Cucurellu z FC Chelsea. K Realu by sa mali pripojiť aj obranca Ibrahima Konaté z FC Liverpool a klub lanári aj pravého beka Denzela Dumfriesa z Interu Miláno.
Zdroj: SITA.sk - Real Madrid potvrdil príchod Bernarda Silvu, podpísal s ním zmluvu na dve sezóny © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid získal do svojho kádra ďalšieho nového hráča. Zmluvu na dva roky podpísal portugalský stredopoliar Bernardo Silva, ktorý ostatných deväť sezón strávil v anglickom Manchestri City.
Rodák z Lisabonu opúšťa "The Citizens" po ukončení kontraktu. "Real Madrid a Bernardo Silva sa dohodli, že hráč bude súčasťou tímu počas nasledujúcich dvoch sezón do 30. júna 2028," uviedli predstavitelia "bieleho baletu".
Skúsený Bernardo Silva má na konte už 109 štartov za portugalskú reprezentáciu, aktuálne nechýba na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Výber Portugalska v K-skupine nastúpi v stredu v Houstone proti výberu afrického tímu D.R. Kongo.
Za Manchester City absolvoval dovedna 459 duelov a strelil v nich 76 gólov, do leta 2017 pôsobil v AS Monaco a získal s ním titul v Ligue 1 aj s francúzskym útočníkom Kylianom Mbappém, ktorý je tiež súčasťou kádra Realu.
Počas pôsobenia v Manchestri získal 20 veľkých trofejí. Spolu až šesťkrát sa radoval z titulu v Premier League, v roku 2023 aj v Lige majstrov.
Real Madrid má za sebou dve sezóny bez zisku významnej trofeje. V sezóne 2025/2026 skončil v la Lige osem bodov za majstrom FC Barcelona a v Lige majstrov vypadol vo štvrťfinále. Prezident Florentino Pérez do klubu dotiahol portugalského trénera Josého Mourinha.
Už v úvode aktuálneho týždňa angažoval Real z Anglicka španielskeho ľavého obrancu Marca Cucurellu z FC Chelsea. K Realu by sa mali pripojiť aj obranca Ibrahima Konaté z FC Liverpool a klub lanári aj pravého beka Denzela Dumfriesa z Interu Miláno.
Zdroj: SITA.sk - Real Madrid potvrdil príchod Bernarda Silvu, podpísal s ním zmluvu na dve sezóny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga
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