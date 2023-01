Molčan na Australian Open viedol 2:0 na sety, z päťsetovej drámy však nakoniec vyšiel víťazne Auger-Aliassime

18.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Alex Molčan končí účinkovanie na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne v 2. kole dvojhry mužov.Po pondelkovom triumfe v piatich setoch nad trojnásobným grandslamovým šampiónom Švajčiarom Stanom Wawrinkom totiž v stredu nezvládol ďalší "päťseťák" a napriek tomu, že nad šiestym nasadeným Kanaďanom Felixom Augerom-Asliassimom viedol už 2:0 na sety, napokon za 185 minút prehral 6:3, 6:3, 3:6, 2:6, 2:6.Šlo o druhý vzájomný duel týchto súperov na hlavnom okruhu, v apríli 2022 Molčan na turnaji ATP v marockom Marrákeši triumfoval 6:4, 2:6, 7:6 (7).V prvom sete slovenský tenista brejkol favorita dvakrát a v druhom raz, pričom sám si držal servis a viedol už 2:0. V treťom však prišiel o podanie vo ôsmej hre a vo štvrtom dokonca dvakrát v prvej aj tretej a rozhodnúť musel piaty set. V ňom si kanadský tenista podržal servis a opäť Molčana brejkol dvakrát, pričom postup spečatil čistou hrou. Maximom slovenskej singlovej jednotky na turnajoch "veľkej štvorky" tak naďalej zostáva 3. kolo z Wimbledonu 2022 a US Open 2021.Auger-Asliassime síce v stretnutí spravil viac nevynútených chýb ako Molčan (48:33), no dosiahol aj viac víťazných úderov (59:26) a to rozhodlo. Kanaďan o štvrté kolo zabojuje s Argentínčanom Franciscom Cerundolom alebo Francúzom Corentinom Moutetom.